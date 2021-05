Kussen, knuffelen, of zelfs op straat een wildvreemde aanklampen: vanaf 9 juni kan het weer, zo blijkt uit een ontwerp van ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Dat schrijven de kranten van Mediahuis zaterdag.

Een ontwerp van ministerieel besluit dat minister Verlinden dinsdag verspreidde, zet de geldende contact- en afstandsregels volgens de kranten helemaal op de helling. 'De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer', noteert de minister.

Of lees: de bubbel en de knuffelcontacten kunnen vanaf de versoepelingen van 9 juni de prullenmand in. Al wordt het nog steeds 'sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen zoals het bewaren van afstand en de maskerdracht maximaal na te leven.'

'De regeling rond knuffelcontacten zal vervangen worden door de regel van vier', klinkt het op het kabinet van minister Verlinden. Ook op café of in de cinema zal je immers met vier binnen mogen. 'Alleen gaan we nu niet meer regelen welke vrienden dat mogen zijn', klinkt het op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die eerder al eens had laten vallen 'dat de term 'knuffelcontact' verdwijnt'.

De versoepeling werd echter nooit expliciet aangekondigd. De experts schrikken. 'Wij hebben dit nooit geadviseerd', zegt infectiologe Erika Vlieghe. Vlieghe besprak de kwestie vrijdagavond nog op een overleg van het adviesorgaan GEMS, dat ze voorzit. 'De politiek zal het zelf moeten uitleggen. Wij hebben dit alleszins niet in ons advies geschreven', aldus Vlieghe.

