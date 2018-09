Afgelopen jaren vooral plaatsen verdwenen bij crèches met weinig of geen subsidies

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

In juni maakte Kind & Gezin bekend dat er sinds de start van het nieuwe kinderopvangdecreet op 1 april 2014 in Vlaanderen 2.004 kinderopvangplaatsen zijn bijgekomen. Die nettogroei is enkel toe te schrijven aan de stijging in de groepsopvang (crèches), een stijging die nodig was om het forse verlies aan plaatsen in de gezinsopvang (onthaalouders) te compenseren.

Maar ondanks de nettogroei was er ook binnen de groepsopvang sprake van meer dan 200 gestopte initiatieven, goed voor 3.946 verdwenen plaatsen. Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) vroeg nu aan minister Vandeurzen waar die bijna 4.000 plaatsen precies verloren zijn gegaan. Uit het antwoord blijkt dat vooral bij voorzieningen die geen of weinig subsidies ontvangen de meeste plaatsen verloren gingen.

Bij kinderdagverblijven die geen subsidie ontvangen ging het om 2.014 plaatsen of 51 procent van het totaal aan verloren plaatsen. Bij initiatieven die enkel een basissubsidie ontvingen verdwenen 1.299 plaatsen of 33 procent van het totaal.

'Dit onderschrijft mijn jarenlang pleidooi om de financiële inspanningen vooral toe te spitsen op de kinderdagverblijven die het minst subsidie krijgen. De financiële kloof met de vroegere erkende en gesubsidieerde voorziening die jaarlijks 12.445 euro per plaats per jaar krijgen versus voorzieningen die niets of een basissubsidie van 778,08 euro per plaats per jaar krijgen is onoverbrugbaar geworden', zegt parlementslid Saeys.

Saeys: 'De minister heeft beloofd dat hij een tweede inspanning ging doen om de subsidiekloof met de duurste kinderopvangplaatsen te dichten. Wij stellen vast dat de sector in het ongewisse blijft over het bedrag of de timing. We hopen dat de minister snel duidelijkheid verschaft en tot actie overgaat.'