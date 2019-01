Afbrokkelend viaduct Gentbrugge: geen vervroegde renovatie, wel bijkomende netten

Eind december werd al een eerste reeks maatregelen aangekondigd maar die volstaan niet. Er komen nog meer netten en sommige zones worden afgesloten.

Eind vorig jaar viel nog een betonblok door het glasdak van een bus, waarna De Lijn een nieuwe stelplaats voor meer dan 70 bussen moest zoeken. Bij verschillende controles kwamen later grote stukken beton los, wat risico's geeft voor passanten en voertuigen die onder het viaduct heen rijden.

Maar een vervroegde sanering van het geplaagde viaduct is niet mogelijk, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer, omdat er nog studiewerk nodig is. Ook de aanbestedingsprocedure is nog niet rond.

In 2020 en 2021 ondergaat het 1,6 kilometer lange viaduct van Gentbrugge wel een grondige renovatie.