Het advocatenkantoor Eubelius, een van de meest bekende bureau's van zakenadvocaten, is het slachtoffer geworden van een phishingmail, afkomstig van een Bulgaarse bende oplichters. Dat melden de kranten van Mediahuis en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De boekhouding van het kantoor schreef een bedrag van 290.000 euro over na een valse mail.

Volgens de Mediahuiskranten vonden de feiten in het voorjaar van 2018 plaats. Een Bulgaarse bende stuurde toen een mail naar de boekhouding van Eubelius, met de vraag om 290.000 euro over te maken naar een rekening in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Het mailadres leek op het eerste gezicht op dat van een van de grote tenoren van het kantoor, iemand die geautoriseerd is om zulke overschrijvingen te vragen. Het geld, werkingsmiddelen van de advocaten en geen geld van derden of buitenstaanders, werd door de boekhouder probleemloos overgeschreven.

Bij Eubelius hadden ze meteen na de overschrijving door dat ze bij de neus genomen waren met een vals, lichtjes aangepast mailadres. Maar het geld was verdwenen en er restte hen niets anders dan een klacht in te dienen bij de politie. Het Brusselse parket bevestigt dat er sinds enige tijd een onderzoek loopt naar de feiten, maar het geeft voorlopig geen verdere commentaar. Nog steeds volgens de kranten van Mediahuis trokken onlangs nog speurders naar Bulgarije, maar is het niet duidelijk of er al verdachten werden geïdentificeerd of opgepakt. Het geld zou alvast nog niet gerecupereerd zijn.

