Meesters Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir stellen de Belgische staat in gebreke omdat die nog steeds geen werk heeft gemaakt van de terugkeer van tien kinderen van IS-strijders, ondanks een beschikking van de Brusselse kortgedingechter. Dat meldt De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door beide advocaten. Ze vragen dat de staat de opgelegde dwangsommen vrijwillig zou betalen, zodat ze op een geblokkeerde rekening kunnen gezet worden, op naam van de kinderen.

Op 11 december besliste de Brusselse kortgedingrechter dat de Belgische regering aan de tien kinderen consulaire bijstand moet verlenen en hen identiteits-, administratieve of reisdocumenten moet bezorgen die hen in staat stellen om onder begeleiding vanuit Syrië naar België te komen. De kortgedingrechter legt de Belgische staat ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind. 'Dat vonnis werd op 13 december betekend en moest dan binnen de zes weken uitgevoerd worden', zegt meester Lahlali. 'Die termijn is nu afgelopen. Het enige dat de overheid gedaan heeft, is recente foto's van de kinderen opvragen, die we ook gegeven hebben. We hebben herhaaldelijk gevraagd wat de stand van zaken is maar nooit antwoord gekregen. Van de vertegenwoordiger van de Koerdische autoriteiten in België horen we dat de Belgische regering met hen ook nog geen contact heeft opgenomen. Zij worden dus ook niet betrokken bij enige overbrenging, wat ons nochtans noodzakelijk lijkt.'

Volgens de advocaten kan de Belgische regering er zich niet toe beperken de kinderen enkel documenten te bezorgen. 'De rechtbank heeft duidelijk gezegd dat de regering ervoor moet zorgen dat de kinderen onder begeleiding naar België kunnen gebracht worden. Maar de regering voert de beschikking blijkbaar niet uit, of communiceert er alleszins niet over. Intussen wordt de situatie in Syrië onhoudbaar, nu de winter voor de deur staat.'

'We willen een gedwongen uitvoering vermijden', gaat meester Lahlai verder. 'Daarom gaan we de regering in gebreke stellen en vragen de dwangsommen, 50.000 euro per dag, vrijwillig te storten, zodat die op een geblokkeerde rekening kunnen gezet worden, op naam van de kinderen. Als er niet vrijwillig betaald wordt, zullen we na een tiental dagen de toestand evalueren en desnoods overgaan tot een gedwongen uitvoering via een bewarend beslag.'

