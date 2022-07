Advocaten denken aan juridische stappen tegen Belgisch-Iraans uitleveringsverdrag

De advocaten de 25 burgerlijke partijen in het proces tegen de tot terrorisme veroordeelde Iraanse diplomaat Assadolah Assadi overwegen juridische stappen tegen het Belgisch-Iraanse uitleveringsverdrag dat de federale regering wil goedkeuren. Dat maakten ze dinsdag bekend op een persconferentie van de Nationale Raad van verzet van Iran (NCRI).

Het wetsontwerp dat dinsdag besproken wordt in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken laat het toe om gevangen te ruilen met Iran. Concreet is het een manier om de diplomaat Assadolah Assadi vrij te krijgen. Hij werd in Antwerpen tot twintig jaar cel werd veroordeeld als brein achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden in het Franse Villepinte. Door artikel 13 in het uitleveringsverdrag zal Assadi in eigen land meteen amnestie verleend krijgen.

Tot spijt van de advocaten die in België het proces tegen hem voerden. ‘De Belgische rechtsspraak heeft nooit geplooid voor de Iraanse dreiging en het valt vandaag sterk te betreuren dat ons land dan toch zal capituleren met een achterkamertjesverdrag’, stelt meester Rik Vanreusel. ‘Geloof me vrij, die amnestie zal vanaf het ogenblik dat hij land op het tarmac in Teheran gegeven zijn’, vervolgt hij.

De advocaat laat nu al weten dat rechtsmiddelen mogelijk zijn tegen de wet. Ze zullen zich over juridische stappen beraden eenmaal de wet is gestemd en dan mogelijk naar het grondwettelijk hof trekken. Het uitleveringsverdrag stuit op veel kritiek, want het geeft een vrijgeleide aan een veroordeelde terrorist om zomaar vrij te komen. ‘Het is een ondermijning van het goede werk van justitie’, klinkt het.

De advocaten en de NCRI vrezen dat de veiligheid van Europa hierdoor in gevaar komt. ‘Ik heb gehoord dat de minister van Justitie (nvdr. Vincent Van Quickenborne) heeft geprobeerd om het beschamende verdrag te verdedigen door te zeggen dat het een zaak van nationale veiligheid is. Laten we ons geen illusies maken. Dit verdrag wordt getekend door de wereldwijde nummer één sponsor van staatsterrorisme en het is enkel ontworpen om een veroordeelde terrorist vrij te laten.

Dit zal verregaande gevolgen hebben voor de veiligheid in Europa’, waarschuwt Farzin Hashemi van de NCRI. De Iraanse oppositieleden en de advocaten van de burgerlijke partijen zien geen enkele garantie dat het regime van Iran haar beleid zal stoppen. ‘Gaan we dan de volgende bomaanslag nog kunnen verijdelen? Legitimeren we met dit verdrag niet absoluut de gijzelpolitiek die Iran al jaren voert? Geven we hier niet te veel in op terrorisme? Wat gaan we volgende keer vertellen wanneer een slachtoffer valt aan de hand van dit regime?’, vraagt Vanreusel zich af.