Aleksej Navalny is sinds maart overgeplaatst naar de beruchte strafkolonie IK-2 in Pokrov, 100 kilometer ten oosten van Moskou. Zijn advocaten zijn zijn enige contact met de buitenwereld. Advocate Olga Mikhailova (47) bezoekt hem regelmatig. Aleksej Navalny is al meer dan een week in hongerstaking omdat hij geen gepaste medische hulp krijgt. Hoe gaat het met hem? Olga Mikhailova: Aleksej ziet er slecht uit. Hij heeft vreselijke rugpijn, die uitstraalt naar zijn benen en tot gevoelloosheid leidt, nu ook al in zijn armen. Hij moet hoesten en heeft koorts. Hij is nu al 14 kilo afgevallen. Krijgt hij medische hulp? Mikhailova: Hij ligt nu op de ziekenboeg van het strafkamp en slaapt beter. Hij wordt daar 's nachts ook geregeld gecontroleerd, maar niet meer zo brutaal wakker gemaakt. De afdeling heeft maar twee verpleegsters, geen artsen. Hij werd wel onderzocht door een neuroloog en men heeft hem proberen te overtuigen om medicamenten te nemen. Waarom wijst Navalny medicatie af? Mikhailova: Hij heeft alleen mondeling te horen gekregen dat hij een dubbele hernia heeft en een uitstulping van de tussenwervelschijf in een acuut stadium. Hij heeft diclofenac en nicotinezuur voorgeschreven gekregen. Onze eigen artsen zijn tot het besluit gekomen dat behandeling met die medicijnen niet zal helpen en zijn toestand zelfs kan verergeren. Wettelijk heeft Navalny als gevangene het recht om zijn eigen arts te consulteren. De autoriteiten weigeren hem dat. Waarom? Mikhailova: Ik denk dat ze bang zijn dat een gekwalificeerde arts zou zien hoe Aleksej mishandeld werd. Drie van Navalny's medegevangenen worden behandeld voor tuberculose. Hij denkt dat hij dat misschien ook heeft. Weet u daar iets over? Mikhailova: Er werden tests afgenomen, ook een coronatest, maar de resultaten zijn nog niet bekend. Wat kunt u als advocaat voor hem doen? Mikailova: Net als Aleksej zelf hebben we talrijke klachten, bezwaren en verzoekschriften ingediend en we houden bij wat er met hem in het strafkamp gebeurt. We hebben daar nog geen enkele reactie op gekregen. Denkt u dat Navalny's hongerstaking iets zal veranderen, dat hij zijn eigen arts zal mogen zien? Mikhailova: Aleksej zal de hongerstaking niet beëindigen. Hij heeft daar zijn duidelijke mening over. Maar zelfs zijn aanhangers geloven dat het beter zou zijn als hij weer zou eten. Mikhailova: Ik was en ben tegen hongerstakingen. Natuurlijk kent hij mijn mening, maar hij heeft zijn beslissing genomen. Hij vindt dat hij zijn toevlucht moet nemen tot deze extreme maatregel. Wat doet Navalny behalve verzoekschriften schrijven? Mag hij boeken lezen? Mikhailova: Voor zover ik weet, heeft hij tot nu toe alleen maar een bijbel gekregen, en elke woensdag een krant. Ik weet niet welke. Denkt u dat hij veilig is in het strafkamp? Mikhailova: We vrezen voor zijn veiligheid, omdat we weten wat hem al overkomen is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat zijn leven bedreigd is en dat Aleksej moet worden vrijgelaten. Maar Rusland voert dat besluit niet uit.