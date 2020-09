Ann Van de Steen, de advocaat van de weduwe van Jozef Chovanec, reageert verbolgen op het bericht van het parket-generaal van Bergen. "Het is hallucinant, wereldvreemd, de waanzin van de dag. Maar wij zijn nog niet uitgespeeld en willen dat het onderzoek ergens anders geplaatst wordt", zegt Van de Steen, die verwijst naar het onderzoek rond de bende van Nijvel dat weggehaald werd uit Dendermonde naar Charleroi.

Het parket-generaal van Bergen gaf woensdag meer informatie over de zaak. "In tegenstelling tot wat wellicht wordt beweerd, lijkt in dit stadium van het onderzoek niet bewezen te zijn dat het optreden van de politieagenten de directe oorzaak was van de dood van het slachtoffer", aldus de procureur-generaal, die stelde dat het onderzoek nog aan de gang is. De onderzoeksrechter had verschillende expertenonderzoeken verordend, waaronder een autopsie, een anatomo-pathologisch onderzoek en een toxicologische analyse. Uit die onderzoeken is niet gebleken dat de politieagenten een borstcompressie hebben uitgeoefend die zou hebben geleid tot de dood van het slachtoffer, klonk het nog. De onderzoeksrechter heeft uiteindelijk in januari het dossier afgerond, zonder daarbij politieagenten in beschuldiging te stellen voor de dood van Chovanec. "Hallucinant, wereldvreemd, de waanzin van de dag", reageert Van de Steen, de advocaat van de weduwe van het slachtoffer Henrieta Chovancova. "Nu staat het zwart op wit dat men de zaak wou seponeren en dat volgens het parket niemand schuldig is aan die zaak. Ze zeggen dat de beelden 'in een context' moeten bekeken worden, maar dat is toch geen parameter om de schuld te beschouwen? Heel de wereld kon zien hoe wansmakelijke die mens behandeld is in de cel, maar ik moet dat in een context bekijken blijkbaar." Van de Steen bracht haar cliënte op de hoogte van het bericht van het parket-generaal. "Ze was ook zo geshockeerd. Als er volgens het parket niets gebeurd is, waarom wil de grote baas van de politie (commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, nvdr.) dan mijn cliënte onder vier ogen spreken? Ze zal hem in die context niet de hand schudden, dat feest gaat niet door. Zelf premier Wilmès heeft zich verontschuldigd bij de premier van Slovakije, maar in feite was dat niet nodig, want je moet dat in context bekijken? " Volgens de advocaat is het duidelijk dat het onderzoek slecht gevoerd wordt. "Het parket-generaal heeft de conclusie al gemaakt, dat er niets gebeurd zou zijn. Maar wij zijn nog niet uitgespeeld en willen dat het onderzoek ergens anders geplaatst wordt. We hebben inderdaad een verzoekschrift neergelegd om een andere onderzoeksrechter aan te stellen, maar de mededeling van het parket-generaal maakt duidelijk dat ze dat bij de KI van Bergen zullen aanvechten. Misschien moet de minister van Justitie tussenkomen, zoals toen indertijd het onderzoek van de Bende van Nijvel weggehaald werd uit Dendermonde", zegt Van de Steen. Het was uiteindelijk de KI Gent die het dossier overhevelde van Dendermonde naar Charleroi, maar toenmalig minister van Justitie Wathelet heeft altijd ontkend dat er daarvoor druk werd uitgeoefend. De open oorlog tussen de advocaat en de speurders zou kunnen lijden tot een klacht tegen haar cliënte, omdat ze met het doorspelen van de beelden het geheim van het onderzoek zou geschonden hebben. "Het parket moet dat maar doen als ze denken dat dat nodig is. We hebben het ook gezien in de zaak van Jonathan Jacob, maar mijn cliënte zal zich wel verantwoorden. De wereldvreemdheid van het gerecht zou dan meer dan ooit zijn duidelijk zijn. Ik ben blij dat mijn cliënte de beelden naar buiten bracht. De mededeling van het parket-generaal met alle details is volgens mij pas een schending van het geheim van het onderzoek", stelt Van de Steen.