De bekende Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx (49) wordt verdacht van schending van het beroepsgeheim en heling.

Dat vernam De Tijd en wordt bevestigd door het Brusselse parket-generaal. Omdat Luyckx ook plaatsvervangend rechter is bij het Antwerpse hof van beroep, is het dossier ook al meegedeeld aan de minister van Justitie en zijn de feiten onderzocht door een onderzoeksrechter bij het Brusselse hof van beroep.

De aantijgingen tegen Luyckx gaan over feiten van juni 2017. Luyckx was advocaat van een aangehouden homejacker. De speurders hadden al huiszoekingen uitgevoerd bij de man en zijn vriendin. Maar blijkbaar had de man nog een wapen verborgen dat de speurders niet hadden ontdekt. Luyckx ging daarna spreken met de moeder van zijn aangehouden cliënt, waarna de vrouw het wapen vond en verstopte.

Maar dankzij telefoontaps kregen de speurders te horen wat er aan de hand was. Toen ze de moeder verhoorden, verklaarde die dat advocaat Luyckx haar had getipt dat er nog dingen niet waren gevonden en dat ze daaruit kon afleiden wat haar te doen stond.

Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten is al afgerond en de onderzoeksrechter deelde het dossier al mee aan het parket-generaal. De advocaten van Luyckx, Patrick Hofströssler en Raf Verstraeten, benadrukken dat de strafpleiter de aantijgingen met klem ontkent, maar kunnen geen verdere commentaar geven om het geheim van het onderzoek niet te schenden.

