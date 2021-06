Volgens de advocaat van de echtgenote van Jürgen Conings, Bert Partoens, is zijn cliënte in een enorme storm terechtgekomen. Ze zit met een dubbel gevoel. Enerzijds is ze opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is gekomen. Anderzijds is ze volledig in rouw na wat er gebeurd is

'Ze zit met een dubbel gevoel. Enerzijds is ze opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is gekomen. Anderzijds is ze volledig in rouw na wat er gebeurd is', zei Partoens in De Ochtend op Radio 1.

Ondervraagd

De echtgenote van de militair werd vrijdag zelf nog ondervraagd. 'Voor alle duidelijkheid: zij is nooit in verdenking gesteld, en heeft niets te maken met de plannen die Jürgen Conings desgevallend heeft gehad', zegt Partoens.

Intussen doen op het internet allerlei complottheorieën de ronde, maar daar wil de advocaat niet in meegaan. 'Ik heb op dit ogenblik geen enkele reden om aan het onderzoek te twijfelen.'

Stoffelijk overschot

Het levenloze lichaam van Conings werd zondagmiddag gevonden in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem (Limburg). De militair was sinds meer dan een maand spoorloos.

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere (Open VLD), tijdens een mountainbikerit in het Dilserbos, en jager Nard Houben roken zondagvoormiddag een penetrante lijkgeur. Tollenaere gaf zijn locatie door aan de politiediensten, terwijl de jager zelf op zoek ging, omdat hij dacht dat het aangeschoten wild zou zijn. Tijdens zijn zoekactie struikelde hij echter over de schoen van Conings. Voor de jager was het meteen duidelijk dat het om de gezochte militair ging. Hij leidde de politiediensten naar de juiste plek, waarna het gerechtelijk lab en een forensisch team gevorderd werden. Later zondag gingen het federaal parket en de Limburgse onderzoeksrechter nog ter plaatse. Uiteindelijk bevestigde ook het federaal parket dat het wel degelijk om Jürgen Conings ging.

De politiediensten zijn de hele nacht ter plekke gebleven om de wacht te houden aan de vindplek van het stoffelijk overschot, dat zondagavond laat nog door een lijkwagen was weggebracht voor een autopsie. Maandagochtend reed een colonne politievoertuigen opnieuw het Dilserbos in voor sporenonderzoek en voor de beveiliging van de locatie.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

