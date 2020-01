Adolf Daens: een priester maar geen heilige

Niemand in Vlaanderen die Adolf Daens - 'priester Daens' - niet kent. Toen Canvas en Radio 1 in 2005 de Grootste Belg lieten verkiezen, eindigde hij in de rangschikking van het Vlaamse publiek op een eervolle vijfde plaats. Alleen pater Damiaan (op één), Eddy Merckx, dokter Paul Janssen en Ambiorix gingen hem vooraf. Maar wie klopten ze eigenlijk: de echte Adolf Daens, of zijn mythische beeld?

Priester Daens © belga

De alternatieve canon: terwijl de regering-Jambon een Vlaamse canon voorbereidt, kijkt Knack weg van de alom bekende ankerpunten. Welke feiten en gebeurtenissen zijn onbekend maar onontbeerlijk voor wie de geschiedenis van Vlaanderen écht wil kennen?

...

