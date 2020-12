De socialistische overheidsvakbond ACOD is allerminst te spreken over de plannen van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers rond het pensioen van de Vlaamse ambtenaren.

De minister wil bijvoorbeeld dat ze ook na hun 65ste aan de slag kunnen blijven indien ze dat wensen. Maar de vakbond vreest dat een en ander een 'opstap naar het afbreken van de loon- en arbeidsvoorwaarden' van het overheidspersoneel betekent.

Naar aanleiding van de laatste uitzending van Het Journaal-anker Martine Tanghe zei Somers dat indien het van hem afhangt, alle Vlaamse ambtenaren tot na hun 65ste aan de slag kunnen blijven als ze dat zelf willen. Voor contractuele ambtenaren (de Vlaamse overheid telt 30 procent contractuelen en 70 procent statutairen) kan dat probleemloos, bij statutairen ligt dat iets moeilijker.

De kwestie stond woensdag ook op het menu in het Vlaams Parlement. Volgens Somers past de discussie in een bredere hervorming waarbij hij wil komen tot één ambtenarenstatuut. De minister wil de gesprekken met de sociale partners in januari starten, om te kunnen landen eind 2021. Somers had het ook over vijf werven: de afschaffing van de vaste benoeming, het harmoniseren van de loopbaan, van de pensioenen, van de ziekteverzekering en van de uitstroom.

Profileringsdrang

ACOD kraakt het voorstel om te kunnen blijven werken na 65 jaar daarom af als 'pure profileringsdrang'. 'De aap komt uit de mouw als we horen dat de minister en de Vlaamse regering dit willen aangrijpen om het statuut van het Vlaams overheidspersoneel volledig af te breken.' De vakbond duldt naar eigen zeggen 'geen afbraakmaatregelen'.

Volgens ACOD wil de minister de contractuele ambtenaren 'een wortel voor de neus houden om hun statuut zogezegd wat te verbeteren'. Volgens ACOD betekent dat echter dat de statutairen 'een zure afbraakcitroen' mogen verwerken.

De vakbond vraagt volwaardige onderhandelingen over een pakket maatregelen om de loon- en arbeidsvoorwaarden van al het overheidspersoneel te verbeteren.

