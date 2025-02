Administratieve afhandeling van overlijden wordt digitaal en sneller

Wie afscheid moet nemen van een naaste, kan voor de administratieve afhandeling binnenkort terecht op een digitaal platform. Dat zal de verwerkingstijd drastisch inkorten, belooft Vlaams minister-president Matthias Diependaele, ook bevoegd voor Digitalisering. ‘Net op een moment dat je als nabestaande heel wat andere en belangrijker zorgen hebt, moet je door een administratief en traag lopend proces’, stelt Diependaele. “Daar maken we nu komaf mee.”

De informatiedoorstroming na een overlijden verloopt vandaag nog grotendeels via papieren documenten, maar dat verandert dus. ‘Met ons digitaal platform zorgen we er nu voor dat de belangrijkste betrokken partijen – artsen, uitvaartondernemers, lokale besturen en de Vlaamse en federale overheden – digitaal en vooral sneller gaan samenwerken’, zegt de Vlaamse minister-president. ‘Ons belangrijkste doel is de nabestaanden te ontzorgen. De overlijdensakte zal door deze digitalisering ook veel sneller in hun bezit zijn.’

Het gebruik van het platform zal decretaal verplicht zijn voor elk overlijden in Vlaanderen. De start is voorzien op 1 januari 2026. Vanaf dan zal de arts die het overlijden vaststelt, dat doen via een gebruiksvriendelijke en veilige webtoepassing. De lokale besturen vormen de volgende schakel, en zij ontvangen zo meteen de juiste informatie voor de opmaak van de digitale overlijdensakte.

De uitvaartondernemer geeft op zijn beurt via het centrale platform de nodige informatie door, waarna hij de afgeleverde toestemming tot begraven of crematie ontvangt. ‘Deze datadeling verloopt volgens strikte privacyvoorwaarden”, aldus Diependaele. ‘Alles samen leidt dit tot tijdswinst voor en ontzorging van de publieke en private partners die betrokken zijn in het proces.’

De datasamenwerking tussen overheid en privébedrijven is in handen van Athumi, het Vlaamse datanutsbedrijf. Dat treedt op als neutrale derde partij die gevoelige data vlotter laat stromen tussen overheden en bedrijven en tussen bedrijven onderling’