De militaire inlichtingendienst ADIV deed in het verleden te veel met te weinig mensen. Op basis van die analyse heeft vice-admiraal en ADIV-topman Wim Robberecht woensdag achter gesloten deuren zijn noodplan voor de dienst voorgesteld in het parlement.

Zijn conclusie: 'Als we niet zelf de middelen hebben, werken we samen met staatsveiligheid en politie, maar vooral met internationale partners.' Ook met het gerecht zal de ADIV nauwer samenwerken, om nieuwe affaires-Jürgen Conings te voorkomen. Dat zegt Robberecht donderdag in De Standaard.

Robberecht kwam aan het hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid in de nasleep van de affaire-Conings. De extreemrechtse militair verdween vorig voorjaar met wapens en munitie die hij uit een kazerne had gestolen en bleef wekenlang onvindbaar. Bij de ADIV bleek extreemrechts slechts door één persoon opgevolgd te worden.

Nu is de aandacht verscherpt, zegt Robberecht, evenwel zonder in detail te treden. Maar 'garanderen dat zoiets nooit meer gebeurt, kan niet'.

Het actieplan 2022 dat hij woensdag in het parlement voorstelde, besprak Robberecht eerder met defensieminister Ludivine Dedonder (PS), de Nationale Veiligheidsraad en de regeringskern. Het is een noodplan, dat opgesteld werd met de middelen die ADIV had toen Robberecht aantrad. De bijkomende investeringen die Dedonder wist los te krijgen, komen eind dit jaar in het meerjarenplan aan bod.

Ondanks de besparingen in het verleden, probeerde de ADIV te veel te doen, zegt Robberecht. 'We moesten prioriteiten stellen en onze netwerken op de juiste manier gebruiken.' Concreter wordt hij niet. 'Sorry, daarom vindt de commissie plaats achter gesloten deuren.'

Zijn conclusie: 'Als we niet zelf de middelen hebben, werken we samen met staatsveiligheid en politie, maar vooral met internationale partners.' Ook met het gerecht zal de ADIV nauwer samenwerken, om nieuwe affaires-Jürgen Conings te voorkomen. Dat zegt Robberecht donderdag in De Standaard. Robberecht kwam aan het hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid in de nasleep van de affaire-Conings. De extreemrechtse militair verdween vorig voorjaar met wapens en munitie die hij uit een kazerne had gestolen en bleef wekenlang onvindbaar. Bij de ADIV bleek extreemrechts slechts door één persoon opgevolgd te worden. Nu is de aandacht verscherpt, zegt Robberecht, evenwel zonder in detail te treden. Maar 'garanderen dat zoiets nooit meer gebeurt, kan niet'. Het actieplan 2022 dat hij woensdag in het parlement voorstelde, besprak Robberecht eerder met defensieminister Ludivine Dedonder (PS), de Nationale Veiligheidsraad en de regeringskern. Het is een noodplan, dat opgesteld werd met de middelen die ADIV had toen Robberecht aantrad. De bijkomende investeringen die Dedonder wist los te krijgen, komen eind dit jaar in het meerjarenplan aan bod. Ondanks de besparingen in het verleden, probeerde de ADIV te veel te doen, zegt Robberecht. 'We moesten prioriteiten stellen en onze netwerken op de juiste manier gebruiken.' Concreter wordt hij niet. 'Sorry, daarom vindt de commissie plaats achter gesloten deuren.'