Ze zijn uitzonderlijk taai, en toch lijkt de tijd voorbij van 'les vieux crocodiles' die Brussel ooit om zeep hielpen.

Vorige week raakte bekend dat Laurence Heusghem als onderzoeksrechter is aangesteld in de zaak-Vastapane/Fontinoy. In juni 2017 zou zakenman Aldo Vastapane 50.000 euro contant hebben betaald aan Jean-Claude Fontinoy, die toen NMBS-voorzitter was en kabinetsmedewerker van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Vastapane zou zo politieke goodwill hebben willen afkopen in het aanslepende conflict tussen prins Laurent en de Libische staat. Daarbij eiste de prins 50 miljoen euro van de Libiërs, geld dat hij wilde halen van geblokkeerde Libische rekeningen bij buitenlandse banken. De zaak is complex, maar één aspect is duidelijk: smeergeld mag worden uitbetaald noch ontvangen. Voor Jean-Claude Fontinoy kan dit het einde zijn van een lange carrière als vertrouwensman van Didier Reynders. Al jaren doen verhalen de ronde over zijn weinig transparante bestuursstijl, ondoorzichtige deals en merkwaardige contacten. Fontinoy grossierde in mandaten, vooral bij de NMBS en haar talloze beluiken. Hij zit er warmpjes bij. Volgens de Franstalige onderzoeksjournalisten van Médor bezit Fontinoy - en dan beperken we ons tot zijn vastgoed - 2 kasteelboerderijen, 22 huizen, 17 appartementen, 8,5 hectare bouwgrond, 6,8 hectare weideland en 1,7 hectare bos. Intussen onderhandelt de regering-De Croo over een megabenoemingsoperatie. Daarbij stellen vooral de Franstalige regeringspartijen zich hard op. Bij de PS en de MR behoort dat tot de huisstijl, maar ook Ecolo speelt hoog spel: de partij eist het voorzitterschap van de NMBS op, dus de stoel van Jean-Claude Fontinoy. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil verjongen en vernieuwen. Fontinoy is inmiddels vierenzeventig. Fontinoy is een jonkie vergeleken met Aldo Vastapane (95). Die intimus van koningin Paola werd schatrijk met de meest diverse zaken, van de import van drank over taxfreeshops en vastgoed in Brussel tot veehandel in Congo. Hij is de laatste overlevende van de beruchte groep Brusselse vrienden rond ex-premier en defensieminister Paul Vanden Boeynants (1919-2001). Wapenproducent Roger Boas (1938-2006) hoorde erbij, net als parkingkoning Charly De Pauw (1920-1984). Ex-burgemeester Michel Demaret (1940-2000) was hun fikser. Van de jaren zestig tot de vroege jaren negentig bouwden zij Brussel om tot de Europese hoofdstad van het beton. Hun rol werd midden jaren negentig overgenomen door... Jean-Claude Fontinoy. Voor veel geld transformeerde hij de oude buurt van het Zuidstation in het foeilelijke Eurostation-kwartier. Vandaag willen de Brusselaars hun stad weer groener en gezonder. Dat betekent: radicaal breken met de erfenis van oude en nog oudere krokodillen als Fontinoy en Vastapane. In die zin zou deze smeergeldaffaire het einde van een voor de hoofdstad hoogst ongelukkige tijd kunnen helpen bespoedigen.