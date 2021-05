De door de regering geplande uitbreiding van de regels voor verenigingswerk kan voor de christelijke vakbond ACV niet door de beugel. De vakbond vreest het ontstaan van een derderangsstatuut.

Eind vorig jaar keurde de Kamer een nieuwe regeling goed die het mogelijk maakte dit jaar tot 6000 euro per jaar bij te verdienen als verenigingswerker in een sportclub. De regeling kwam tot stand nadat het Grondwettelijk Hof de zogenaamde bijkluswet had vernietigd. Dat bijverdienen kan evenwel niet meer onbelast en er is ook een grens bepaald aan het aantal uren.

Begin mei zette de ministerraad het licht op groen voor een voorontwerp van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). Ook verenigingswerkers in de socio-culturele sector zullen kunnen bijverdienen aan een fiscaal gunstig tarief.

Onzekerheid

Volgens het ACV heeft de regering dat beslist tegen het unanieme advies van de sociale partners in. Ook een verdubbeling van het maandbedrag gaat in tegen het advies van de sociale partners, klinkt het. 'Een dergelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet over het verenigingswerk kan voor ons niet door de beugel. Hiermee wordt de deur opengezet voor een nieuw arbeidsstelsel dat nog meer onzekerheid biedt', aldus het ACV.

De vakbond vreest het ontstaan van een derderangsstatuut dat de normale arbeidsbescherming onderuit haalt.

