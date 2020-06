ACV roept iedereen op om op vrijdag 19 juni een dweil aan de voordeur of uit het raam te hangen, als teken van waardering voor de meer dan 200.000 schoonmakers in België.

Morgen vrijdag is het de 13e editie van de Dag van de Schoonmaak.

Met de actie wil ACV Voeding en Diensten het schoonmaakpersoneel bedanken voor het zware werk dat ze dagelijks verrichten.

Het beroep van schoonmakers is sowieso al intensief, maar tijdens deze coronacrisis kregen veel schoonmakers het nog moeilijker, zegt de vakbond. Die verwijst onder meer naar de veel strengere reinigingsvereisten en het feit dat er veel meer schadelijke middelen gebruikt, met alle gezondheidsgevolgen van dien. Het ACV wijst er ook op dat het loon van een schoonmaker nog altijd laag ligt, 'tien keer lager dan het gemiddelde maandloon van een topmanager'.

'De maatschappij moet aanvaarden dat deze cruciale beroepen meer waard zijn dan het povere loontje waar ze nu recht op hebben. De crisis die we net hebben meegemaakt, heeft aangetoond dat we vooral nood hebben aan schoonmaakpersoneel, veel meer dan aan topmanagers', zegt de vakbond.

Morgen vrijdag is het de 13e editie van de Dag van de Schoonmaak.Met de actie wil ACV Voeding en Diensten het schoonmaakpersoneel bedanken voor het zware werk dat ze dagelijks verrichten. Het beroep van schoonmakers is sowieso al intensief, maar tijdens deze coronacrisis kregen veel schoonmakers het nog moeilijker, zegt de vakbond. Die verwijst onder meer naar de veel strengere reinigingsvereisten en het feit dat er veel meer schadelijke middelen gebruikt, met alle gezondheidsgevolgen van dien. Het ACV wijst er ook op dat het loon van een schoonmaker nog altijd laag ligt, 'tien keer lager dan het gemiddelde maandloon van een topmanager'. 'De maatschappij moet aanvaarden dat deze cruciale beroepen meer waard zijn dan het povere loontje waar ze nu recht op hebben. De crisis die we net hebben meegemaakt, heeft aangetoond dat we vooral nood hebben aan schoonmaakpersoneel, veel meer dan aan topmanagers', zegt de vakbond.