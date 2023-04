Activisten kraken gebouw in Wetstraat naast CD&V-hoofdkwartier

Zondagnamiddag is een gebouw aan de Wetstraat gekraakt door het collectief ‘Stop de Opvangcrisis’. Het gebouw werd geopend door activisten verkleed als staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) en premier Alexander De Croo (Open VLD) en bevindt zich vlak naast het partijhoofdkwartier van de CD&V.

Op die manier willen de actievoerders ‘de staatssecretaris eraan herinneren dat er nog steeds structurele oplossingen voor de opvangcrisis nodig zijn’. Met de actie ‘Tok Tok De Moor’, ‘kloppen asielzoekers en solidaire burgers rechtstreeks aan bij De Moor om haar eraan te herinneren dat de basisrechten van de asielzoekers nog steeds geschonden worden in België. Er slapen nog steeds ongeveer 3.000 asielzoekers op straat, terwijl ze recht hebben op opvang.’

Het gebouw wordt al drie dagen op discrete wijze bezet door het collectief, zondagmiddag werd de bezetting onthuld. Tijdens de onthulling werden er maskers gedragen van premier De Croo en staatssecretaris De Moor. ‘Die zijn er om ons eraan te herinneren dat het de overheid is die nieuwe opvangplaatsen moet openen, en niet de burgers’, aldus het collectief. Het collectief ‘Stop De Opvangcrisis’ bezette een maand geleden ook al het toekomstige nationale crisiscentrum.

De politie was al snel aanwezig met een vijftal combi’s, maar kwam niet tussen. De bezetting van het pand was reeds een feit, waardoor de agenten niet meer konden interveniëren. Ook zou er, volgens de woordvoerder van het collectief, druk uitgeoefend zijn vanuit politieke hoek om niet tussen te komen. Vervolgens zijn twee agenten het gebouw binnengegaan om de staat van het pand op te maken.

‘We zijn een steungroep voor de asielzoekers die geen opvangplaats hebben en we hebben besloten ditmaal een gebouw te openen naast het partijhoofdkwartier van CD&V. Zolang staatssecretaris De Moor haar verplichtingen niet nakomt zullen wij het doen voor haar’, aldus Tjara, woordvoerster van het collectief. ‘Er is geen asielcrisis, er is enkel een crisis van politieke wil die ontbreekt. Ook premier De Croo heeft een grote verantwoordelijkheid om de crisis op te lossen.’

In het gebouw zijn 70 asielzoekers aanwezig, waaronder twintig mensen van de organisatie. Het collectief ‘Stop De Opvangcrisis’ roept ook andere organisaties op om zélf ook panden te kraken en open te stellen voor asielzoekers. ‘Er zijn nog heel wat plaatsen en gebouwen nodig. Heel veel burgers zijn wél solidair en vinden het onrechtvaardig dat er zoveel mensen op straat slapen. We vertrouwen erop dat er nog veel kraakpanden geopend zullen worden in Brussel, Wallonië en in Vlaanderen.’