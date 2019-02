Actiris wil mensen zonder papieren opleiden in knelpuntberoepen

Dat schrijft La Libre woensdag.

De raad van bestuur van Actiris heeft eind januari een voorstel in die zin goedgekeurd. Het voorstel is echter nog niet aangekomen op het kabinet van Brussels minister van Werk Didier Gosuin. 'Zodra ik het heb, zal ik het analyseren', zegt Gosuin. Hij waarschuwt dat verblijfspapieren een federale bevoegdheid zijn.

In een interne nota van Actiris, die de krant kon inkijken, is te lezen dat het voorstel te kaderen is binnen de moeilijkheden die verschillende actoren op het terrein, zoals werkgeversorganisaties, vakbonden en OCMW's, meemaken.

'We spelen onze rol van vertegenwoordiger van de Brusselse werkgelegenheid, van een administratie die melding maakt van een nood en het dossier onderzoekt', zegt Actiris-topman Gregor Chapelle aan La Libre. 'Het is een redelijk gevoelig onderwerp, maar het is gesteund door alle sociale partners.'