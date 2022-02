In Gent hebben actievoerders naar eigen zeggen in de nacht van donderdag op vrijdag een tweehonderdtal SUV's en jeeps beklad met nepbloed en beplakt met stickers, omdat de voertuigen 'een privatisering van de veiligheid op de weg' betekenen en meer verbruiken.

De Gentse lokale politie bevestigt de actie maar heeft voorlopig nog maar twee aangiftes ontvangen. De politie raadt benadeelden aan om aangifte te doen.

SUV's

Het gaat om een actie van 'het kunst-activistisch collectief TOON' en Anti-SUV Belgium. 'De opmars van de Sports Utility Vehicle komt neer op een privatisering van de veiligheid op de weg. Zij die het hoger kostenplaatje van een SUV kunnen betalen (zowel in aankoopprijs als in verbruik) wanen zich veilig in hun pantserwagen terwijl de publieke veiligheid erop achteruit gaat', stellen de actievoerders in een persbericht.

Ook het milieuaspect is een doorn in het oog van de actiegroepen.

Het nepbloed zou ketchup zijn en de auto's hebben een wasbeurt nodig. 'Zowel het (biologisch afbreekbaar) bloed als de stickers met uitleg zijn makkelijk verwijderbaar. Er werd geen schade aan de auto's toegebracht. Nog niet', stellen TOON en Anti-SUV Belgium.

