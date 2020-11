Naar aanleiding van de start van het proces over de dood van Mawda vinden maandagochtend in verschillende steden protestacties plaats. 'Wij eisen gerechtigheid'.

De Iraaks-Koerdische peuter Mawda Shawri stierf op 17 mei 2018 door een politiekogel tijdens een nachtelijke achtervolging op de snelweg E42 nabij Bergen. Maandag staat de betrokken politieagent voor de correctionele rechtbank in Bergen terecht voor onvrijwillige doodslag. De familie van Mawda stuurt aan op een herkwalificatie naar moord. 'Je wapen op een rijdend busje richten, de veiligheidspal eraf halen en dan de trekker overhalen kan je moeilijk onvrijwillig noemen', stelt advocate Selma Benkhelifa. 'Bovendien is de hele Belgische migratiepolitiek hier mee verantwoordelijk voor.'

Maandagochtend hangen burgers in meerdere steden en gemeenten in België, onder meer aan het Justitiepaleis in Brussel, waslijnen uit waar mensen kinderkleding en steunbetuigingen kunnen komen ophangen, om onder de slogan 'Justice4Mawda' hun solidariteit te tonen met de familie van Mawda, en om gerechtigheid te vragen. 'Tijdens het onderzoek hebben de politie en de Belgische staat er alles aan gedaan om hun eigen verpletterende verantwoordelijkheid te verduisteren', zeggen woordvoersters Mirjam Henkens en Sarah El Massaoudi. 'Wij willen met onze actie de was buitenhangen: in ons zogenaamd verlichte België is dit een zoveelste feit van dodelijk politiegeweld en ontmenselijking van niet-gewenste mensen. Wij eisen gerechtigheid.'

Rond de rechtszaak is intussen een brede solidariteitsbeweging gegroeid. Zo betuigden onder meer Dalilla Hermans, Aya Sabi, Els Dottermans, Sachli Gholamalizad, en Marieke Dilles hun solidariteit met de ouders van Mawda, maar ook internationale figuren zoals filmregisseur Ken Loach, academicus en activist Noam Chomsky, cineast Mike Leigh, Thurston Moore van Sonic Youth, Roger Waters van Pink Floyd en muzikant Peter Gabriël spraken deze maand al hun verontwaardiging uit.

