De Vlaamse regering werkt aan een nieuw actieplan om het voedselverlies in Vlaanderen verder te beperken. Dat plan mikt op een bijkomende reductie van het voedselverlies met 30 procent.

Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Sofie Joosen (N-VA).

Vlaamse gezinnen gooien elk jaar zo'n 241.000 ton aan voedsel en dranken weg. Gemiddeld gaat het om 37 kilogram voedsel per jaar dat niet wordt opgegeten.

Vlaanderen neemt al langer intiatieven om het voedselverlies te beperken. Die initiatieven zijn gebundeld in een actieplan, meer bepaald de 'ketenroadmap Voedselverlies'. Maar dat plan liep maar tot 2020 en in een recent rapport suggereerde het Rekenhof een aantal verbeterpunten in het beleid, onder meer op het vlak van data-inzameling en monitoring.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits werkt samen met haar collega van Omgeving Zuhal Demir aan een nieuw actieplan. Volgens minister Crevits hoort Vlaanderen tot de Europese top, maar zal het nieuwe plan zeker rekening houden met de opmerkingen van het Rekenhof. Het is volgens de CDV-minister de ambitie om het voedselverlies de komende jaren met 30 procent te reduceren en om tegelijk 'de vooruitgang beter te gaan monitoren'.

N-VA-parlementslid Joosen reageert tevreden, zowel op de aangescherpte ambities als op het engagement om rekening te houden met de aanbevelingen van het Rekenhof.

Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Sofie Joosen (N-VA). Vlaamse gezinnen gooien elk jaar zo'n 241.000 ton aan voedsel en dranken weg. Gemiddeld gaat het om 37 kilogram voedsel per jaar dat niet wordt opgegeten. Vlaanderen neemt al langer intiatieven om het voedselverlies te beperken. Die initiatieven zijn gebundeld in een actieplan, meer bepaald de 'ketenroadmap Voedselverlies'. Maar dat plan liep maar tot 2020 en in een recent rapport suggereerde het Rekenhof een aantal verbeterpunten in het beleid, onder meer op het vlak van data-inzameling en monitoring. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits werkt samen met haar collega van Omgeving Zuhal Demir aan een nieuw actieplan. Volgens minister Crevits hoort Vlaanderen tot de Europese top, maar zal het nieuwe plan zeker rekening houden met de opmerkingen van het Rekenhof. Het is volgens de CDV-minister de ambitie om het voedselverlies de komende jaren met 30 procent te reduceren en om tegelijk 'de vooruitgang beter te gaan monitoren'. N-VA-parlementslid Joosen reageert tevreden, zowel op de aangescherpte ambities als op het engagement om rekening te houden met de aanbevelingen van het Rekenhof.