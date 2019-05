Het debat tussen twee lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen, Guy Verhofstadt (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA), in De Zevende Dag (één) zondag is verstoord door actiegroep 'extinction rebellion'.

Actievoerders gooiden confetti over de debatterende politici. Ze werden door veiligheidsmensen uit de studio verwijderd.

Actiegroep Extinction Rebellion verstoort "De zevende dag": confettiregen en olifantenslurfen https://t.co/et5u1Dvdhn #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) May 19, 2019

De actiegroep, die in verschillende landen actief is, komt naar eigen zeggen via geweldloos verzet op voor de strijd tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. In een flyer die ze verspreidden riepen de actievoerders op om een 'noodtoestand' af te roepen rond klimaat en ecologie. Na een korte onderbreking kon het debat doorgaan. 'In plaats van neer te liggen op de grond zouden ze beter de zaak maken pro Europa, want klimaatverandering kan enkel en alleen opgelost worden door meer Europa', reageerde Guy Verhofstadt op de actievoerders.

Extinction Rebellion onderbrak eerder al een klimaatconferentie in Brussel toen premier Charles Michel er het woord nam