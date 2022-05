Actiedag openbare sector: De Croo heeft ‘weinig begrip’

Sinds maandagavond wordt er in heel wat openbare sectoren actie gevoerd tegen ‘de algemene malaise’. Premier De Croo reageert teleurgesteld.

Bij het openbaar vervoer, de VRT, de gevangenissen, stedelijke kinderdagverblijven … Dinsdag voeren heel wat mensen uit de openbare sector actie tegen wat de vakbonden ‘de algemene malaise’ noemen. De bonden komen dinsdag op voor ‘meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen’.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft weinig begrip voor de actiedag. ‘In België is de koopkrachtcompensatie automatisch in tegenstelling tot in andere landen. In Nederland start men nu pas met onderhandelingen over een compensatie’, zei hij dinsdag op Radio 1.

De eerste minister erkende dat de hoge inflatie voor niemand gemakkelijk is. ‘Ik heb begrip voor de bezorgdheid van de vakbonden, maar de koopkrachtcompensatie is in ons land veel beter geregeld dan in andere landen’, klonk het. ‘We moeten allemaal mekaar goed vasthouden, zowel bij de overheid als in de private sector. Ook in de private sector hebben bedrijven het moeilijk’, aldus nog De Croo.

Dienstverlening

Door de actiedag is het openbaar vervoer ernstig verhinderd. De NMBS werkte een alternatieve dienstregeling uit waarbij een kwart van de treinen rijdt. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) bewijst de minimale dienstverlening haar nut. Bij De Lijn rijdt 60 procent van de bussen.

‘Met de busdienstverlening hebben we tijdens deze staking de reiziger niet in de kou laten staan. Bovendien kan de reiziger nu al zien of zijn bus of tram rijdt en zich daarop voorbereiden’, klinkt het. ‘Het systeem verzekert een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de staking en te werken’, aldus de minister.