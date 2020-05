Actiecomité klaagt stijging overlast nachtvluchten vanuit Brussels Airport aan

Actie Noordrand uit in een mededeling scherpe kritiek op het feit dat sinds het uitbreken van de coronacrisis de overlast door nachtvluchten in de dichtbevolkte Vlaamse Noordrand van Brussel sterk gestegen is als gevolg van het feit dat er nog enkel vliegtuigen opstijgen vanop baan 25R. Het actiecomité eist dat deze maatregel onmiddellijk herroepen wordt.