Actie aan distributiecentrum Delhaize Zellik ‘hardhandig’ beëindigd door politie

De actie aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik is omstreeks 5 uur donderdagochtend beëindigd. Dat bevestigt een vakbondsbron. De directie had de politie opgeroepen, die in de loop van de nacht tussenbeide kwam.

‘Dat gebeurde op een hardhandige manier, om ervoor te zorgen dat een achttal vrachtwagens het distributiecentrum konden verlaten’, zegt CNE-afgevaardigde Elisabeth Lovecchio aan Belga. ‘Nochtans was onze actie, in gemeenschappelijk vakbondsfront, erg vreedzaam’. Niemand raakte bij de interventie gewond.

De vakbonden bij Delhaize hadden sinds woensdagavond met enkele honderden het distributiecentrum van de supermarktketen geblokkeerd. Omstreeks 5 uur donderdagochtend werd de actie afgeblazen.

De vakbondsafgevaardigde wijst erop dat de acht vrachtwagens die het depot konden verlaten, een pak minder zijn dan normaal. ‘Anders zijn er dat tientallen’.

Het protest kadert in de aankondiging van de directie dat ze alle 128 Delhaize-winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen. Volgens de bonden zal dit leiden tot slechtere loon- en arbeidsomstandigheden in de toekomst. Het sociaal conflict sleept al zowat een maand aan.