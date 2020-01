Jeroen Perceval is acteur en regisseur. Hij is te zien in Over water op Eén en regisseert nu de film Dreambaby. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 10 minuten en 29 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De klimaatopwarming en de gevolgen ervan maken me soms echt bang. Ik hoop dat er toch nog een soort ommekeer kan komen. En dat figuren als Dries Van Langenhove (VB) verkozen worden tot in het parlement, vind ik ook behoorlijk frappant. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Wees lief voor elkaar en jezelf en de diertjes en de wereld. Wat is uw grootste prestatie? Tot nog toe is dat onze dochter. En het feit dat we haar de eerste twee jaar van haar leven thuis hebben kunnen houden - ze gaat niet naar een crèche - en haar vol liefde stoppen. Wat is uw grootste mislukking? Er bestaan geen mislukkingen, alleen grote groeimomenten. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Zeker. Frankrijk, Thailand en Californië spreken me wel aan. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Vooral de vakanties met mijn ouders op Kreta. We gingen elk jaar naar dezelfde prachtige plek, waar we fijne vrienden hadden, veel snorkelden en soms zelfs sliepen op het strand. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik gebruik zo weinig mogelijk plastic. Ik heb ook een tijdje volledig vegetarisch geleefd, al ben ik intussen weer wat vlees gaan eten. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Na mijn eerste film, Dagen zonder lief, las ik ergens: 'Jeroen Perceval is de slechtste acteur ooit.' Dat was zo overdreven dat ik er wel mee kon lachen. Praat u weleens tegen uw huisdier? We hebben twee katten en daar praat ik graag tegen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Van geen enkele. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Als we sociale media en het stemgedrag van veel mensen mogen geloven, zijn er blijkbaar weer wat grenzen aan het vervagen. Het zijn gelukkig andere tijden, maar we moeten toch waakzaam blijven op het vlak van onverdraagzaamheid en kortzichtigheid, gevoed door niet al te intelligente, bange mensen. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Het theater van mijn vader (regisseur Luk Perceval, nvdr). En verder: The Godfather deel 1 en 2. Dat waren perfecte films, met al die grote acteurs. En alles van Prince. Toen ik op mijn negende voor het eerst Sign o' the Times hoorde, werd ik omver geblazen. Waarover zou u meer willen weten? Over geschiedenis en kunstgeschiedenis. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Gemiddeld 500 euro. Elke maand stort ik voor een aantal goede doelen, zoals het Rode Kruis, Oxfam en het WWF. En af en toe nog iets extra's, als er bijvoorbeeld een ramp is gebeurd. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Als je geborgenheid bij elkaar vindt, verdwijnt de spanning meestal. Het toch spannend houden, is een uitdaging. Vindt u seks overschat? Zeker niet. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn moeder een week, mijn vader een maand. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik probeer gezond te eten en regelmatig te sporten. Als ik in een goede structuur zit, mediteer ik elke ochtend en daarna ga ik een half uur te joggen. En ik probeer ook drie keer per week naar de crossfit te gaan. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Alles om mijn kroost te beschermen. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat perfectie niet bestaat, tenzij in de imperfectie. En dat elke dag een beetje doen je al heel ver brengt.