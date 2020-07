Dominique Van Malder schreef aan de fictiereeks Albatros en speelde er ook in mee. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze 15 vragen te beantwoorden, had hij 12 minuten nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Elk jaar neem ik me voor om eens twee of drie weken vrij te nemen, maar dat lukt nooit. Ik sta in de zomer vaak met Studio Orka op theaterfestivals. Dit jaar wilde ik het weer proberen, maar toen strooide corona roet in het eten. Maar ik blokkeer voor deze zomer alvast één week. Durft u deze zomer naar het buitenland? We waren van plan om met het samengestelde gezin naar Portugal te gaan, maar dat hebben we toch maar afgeblazen. Het is niet zozeer een kwestie van durven, je kunt gewoon niet voorzichtig genoeg zijn. Bovendien is het een vorm van protest: als de theaters niet open mogen, weiger ik in een vliegtuig te gaan zitten. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Zo weinig mogelijk.Ik probeer op uitstapjes mijn gsm thuis te laten, maar ik blijf veel opvangen. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Vier jaar geleden was ik samen met Joris Hessels in Canada voor Radio Gaga. We zijn toen een paar dagen langer gebleven en naar de Rocky Mountains gereden, met Fleetwood Mac op de achtergrond. Verpletterend mooi. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Hooguit eens een koude douche of een bedwants. Ik kan best veel hebben als ik op vakantie ben. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Ik vond het fijn om Herman Koch mee te nemen op reis, vooral Zomerhuis met zwembad. En ook aan een Elvis-biografie heb ik goede herinneringen. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Er liggen nog kilo's literatuur klaar, dus ik vrees dat er te weinig vakantie zal zijn om alles te lezen. Onder meer de nieuwe romans van Dimitri Verhulst, Griet Op de Beeck en Ilja Leonard Pfeijffer. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Ik ben grote fan van de zee. Maar dankzij Albatros heb ik ook een heel mooi stukje Wallonië ontdekt: de Condroz. Ideaal voor wie houdt van kabbelende beekjes en heel veel groen. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Die behoefte voel ik niet echt. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Dat moet geleden zijn van Bianca, toen ik een jaar of negen was. Maar ik ben nooit zo'n fan geweest van vakantieliefdes. Als ik verliefd ben, wil ik er helemaal voor gaan. Dan mag het niet na twee weken ophouden. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Nee, want ik heb de zaligste job die er is. Ik neem me op vakantie wel altijd voor om het jaar nadien meer vakantie te nemen. En om meer tijd te maken voor de mensen die ik graag zie. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Af en toe ga ik een weekend uitwaaien aan zee: veel wandelen, lezen en een klapke doen met mezelf. En twintig jaar geleden ben ik ook weleens de rust gaan opzoeken in een abdij. Maar door tijdgebrek komt dat er helaas niet meer van. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Helaas werkt de aan-uitknop niet zo goed bij mij. Of toch: meestal gaat die pas uit wanneer we op het punt staan om weer te vertrekken. De helft van mijn werk is mensen observeren en dat is natuurlijk iets wat je moeilijk níét kunt doen op reis. Welk festival of event zal u het hardst missen deze zomer? Ik had zo uitgekeken naar Paul McCartney op Werchter... En ook Theater Aan Zee zal ik erg missen: daar moet ik altijd werken, maar het is zo fijn om na een voorstelling nog iets te gaan drinken en te weten dat je niet tot aan de toog raakt, omdat je zo veel vrienden tegenkomt. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Ik ben doorgaans een heel gelukkig mens. Maar het is wél zalig om tijdens de vakantie meer tijd te kunnen en durven nemen.