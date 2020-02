Ben Segers is nu te zien in het derde seizoen van Auwch op Vier. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 37 minuten en 14 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De besparingen in de zorg en de culturele sector. Die laatste zijn trouwens geen financiële beslissing, maar een ideologische. Kunstenaars worden de mond gesnoerd: een vieze gedachte. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? In je eentje kun je weinig veranderen. Maar zelf probeer ik altijd vriendelijk te blijven. Wat is uw grootste prestatie? Na mijn scheiding zag ik mijn kinderen plots nog maar om de week. Dat was in het begin heel heftig, maar ik vind het een prestatie dat het toch goed is gekomen. Mijn twee puberdochters zien me graag om hoe ik ben. En ook voor mijn zoon probeer ik een fijne, interessante vader te zijn. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik nooit notenleer heb gevolgd.Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Het is een stille droom om op mijn oude dag een huisje in de Provence te kopen, om rustig in de hangmat te liggen met een boek. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Mijn vader heeft vroeger veel Super 8-filmpjes gedraaid: Kerst, Sinterklaas... Daar word ik altijd nostalgisch van, ook al herinner ik me die momenten niet echt meer. Doet u iets bijzonders voor het milieu? We proberen zo weinig mogelijk plastic te gebruiken, zelfs naar de frituur trekken we met een ouderwetse casserole. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Onlangs liep ik mee in een paar optochten tegen de cultuurbesparingen en toen schreef iemand dat ik 'maar moest gaan werken zoals iedereen, in plaats van altijd aan de dop te hangen'. Die meneer had het niet helemaal begrepen. Praat u weleens tegen uw huisdier? Mocht ik er één hebben, zou ik dat waarschijnlijk wel doen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Dat ik me nooit heb toegelegd op talenkennis. Ik spreek vlot Nederlands, Engels en Frans gaan een stuk moeilijker. Misschien moet ik daar eens werk van maken. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Sommige accenten lijken toch terug te keren. De uitspraken van bepaalde N-VA-politici zijn best griezelig. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Rond mijn twaalfde zag ik De Witte Van Sichem van Robbe De Hert. Ik had voordien het boek al gelezen - mijn vader was een fan van Ernest Claes - en dat was heel braaf en romantisch. De film deed me beseffen dat het leven geen grote speeltuin is. Waarover zou u meer willen weten? Over geschiedenis. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Tussen de 300 en 400 euro per jaar. Plus de benefieten. Op het einde van het jaar zit mijn mailbox altijd vol met goede doelen. Ik probeer er telkens één te doen, dan is mijn geweten gesust. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Het onderhoud. Zowel relationeel als in vriendschappen. Ik heb drie goede vrienden, de makkers van Olympique Dramatique. Maar we zien elkaar te weinig. Gelukkig is er WhatsApp om gekke foto's door te sturen. Vindt u seks overschat? Het is broodnodig. Maar ik merk dat de drift twintig jaar geleden wel nog sterker aanwezig was. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Een maand. De afstand en drukke agenda maken het soms moeilijk. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Nee, dat is een ramp. Ik sport niet, let te weinig op mijn eten en rook te veel. Maar ik heb mijn zoontje van vier beloofd dat ik na mijn huidige filmproject probeer te stoppen. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Het liefst niet, maar misschien móét ik wel, om te overleven. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat het een kunst is om zorgeloos en gezwind door het leven te stappen.