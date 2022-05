ACOD herhaalt oproep tot algemene staking op 31 mei

Vakbond ACOD herhaalt vrijdag de oproep tot een algemene staking in de openbare sector op dinsdag 31 mei. De actiedag is gericht tegen de “algemene malaise” in de sector, aldus voorzitster Chris Reniers. “We willen bij deze oproep mensen mobiliseren, maar ook waarschuwen dat er bijvoorbeeld hinder kan zijn op het openbaar vervoer”, klinkt het.

De bonden komen dinsdag op voor ‘meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen’. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn, spoorwegmaatschappij NMBS en de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB hebben de voorbije dagen al gewaarschuwd voor hinder tijdens de actiedag.

Ook in het onderwijs zal er dinsdag gestaakt worden door de socialistische vakbond ACOD, die oproept tot een algemene staking. De vakbonden van de openbare omroep VRT hebben eveneens een staking aangekondigd op 31 mei. Zij willen op die dag een stakingspost oprichten en zijn geen vragende partij om de uitzendingen op radio en tv of het aanbod op internet te laten doorgaan.