Achtste klimaatmars op donderdag vindt plaats in Antwerpen

Eerder was sprake van Gent als locatie, maar vanwege 'praktische problemen' is nu uitgeweken naar Antwerpen, aldus bezielster Anuna De Wever. Met een hele reeks marsen in Gent op korte tijd 'werd het te veel voor de politie', zegt ze.

De mars in Antwerpen start om 9 uur aan het Operaplein. Youth for Climate slaat de handen in elkaar met Students for Climate om er 'iets groots' van te maken.

In Gent vinden op korte tijd redelijk wat klimaatmarsen plaats. Vorige donderdag was er al een mars van zowat 3.000 jongeren, en zondag kwamen zeker 10.000 mensen, onder wie opvallend veel gezinnen met kinderen, op straat in de Arteveldestad. De betoging was een initiatief van milieubeweging Greenpeace Gent, waar verschillende andere organisaties zich bij hadden aangesloten.

En komende woensdagnamiddag 27 februari organiseert Students for Climate opnieuw een mars om een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te eisen. De betoging start aan de stadshal en eindigt aan de Blandijn waar een grote open studentenvergadering op het programma staat.