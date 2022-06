Achterstand bij sociale woningen loopt verder op

Het gaat nog trager vooruit met de bouw en renovatie van sociale woningen dan vorig jaar. Dat schrijft De Morgen op basis van cijfers van het kabinet van bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA). ‘Er is geld, maar hij krijgt het niet omgezet in stenen’, zegt de oppositie.

Bijna 170.000 Vlaamse gezinnen staan momenteel op de wachtlijst voor een sociale woning. Nochtans investeert de Vlaamse regering deze legislatuur een recordbedrag van 4,5 miljard euro in de renovatie en bouw van sociale woningen. Alleen vindt dat geld blijkbaar niet de weg naar concrete projecten. Vorig jaar was er 1,1 miljard euro beschikbaar, daarvan werd slechts 660 miljoen effectief gebruikt. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele stelde begin dit jaar zelfs voor om de overige 500 miljoen aan de privésector te geven, wat hem heel wat kritiek opleverde. Het overschot van vorig jaar werd dan maar overgeheveld naar dit jaar, waardoor er nu ruim 2 miljard euro beschikbaar is.

250 jaar wachten

Maar ook dit jaar gaat het blijkbaar tergend traag. In de eerste vier maanden is nog maar 162 miljoen besteed aan renovatie en nieuwbouw samen. Dat blijkt uit een antwoord van minister Diependaele zelf op een parlementaire vraag van Vooruit-parlementslid Maxim Veys. ‘Na vier maanden is amper 8 procent van het budget besteed’, stelt Veys. ‘Dezelfde tijd vorig jaar, een rampjaar dus, was dat 12 procent. Het geld is er. Het stapelt zich zelfs op. Maar de minister krijgt het niet omgezet in stenen. Dit is geen woonbeleid, maar wanbeleid.’

Het Vlaams Huurdersplatform trekt alvast aan de alarmbel. In 2021 groeide volgens hen het woningbestand van de sociale huisvestingsmaatschappijen netto maar met 668 woningen aan. Gezien de huidige wachtlijst duurt het in dit tempo nog 250 jaar vooraleer iedereen die er recht op heeft een sociale woning heeft.