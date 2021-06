Oppositiepartijen N-VA, PVDA en Vlaams Belang zijn niet te spreken over de gang van zaken in de bijzondere commissie die zich in de Kamer buigt over de aanpak van de coronacrisis. Ze voelen zich buitenspel gezet, nu blijkt dat de partijen uit de meerderheid samen hun eigen aanbevelingen hebben opgesteld.

Voorzitter Robby De Caluwé (Open VLD) sust en werkt aan een brede basistekst, maar Vlaams Belang stapt uit de commissie.

De bijzondere covid-commissie is al maanden aan de slag en heeft al tientallen hoorzittingen achter de rug. Sinds enkele weken wordt gewerkt aan een eindrapport met aanbevelingen, die dan groen licht moeten krijgen in de plenaire Kamer.

Vrijdag stond een nieuwe vergadering achter gesloten deuren gepland. Tot verbazing van de oppositiepartijen kwamen de Vivaldi-partijen met een eigen voorstel op de proppen. 'Compleet respectloos', vindt Kathleen Depoorter (N-VA), 'minachting van de oppositie', zegt Barbara Pas (Vlaams Belang), terwijl Sofie Merckx (PVDA) het over 'achterkamerpolitiek' heeft.

Commissievoorzitter De Caluwé relativeert. 'Uiteraard hebben wij aanbevelingen, ook als meerderheid. Wij willen die integreren met constructieve voorstellen vanuit de oppositie, maar zij bleken daar vandaag weinig oor naar te hebben. Jammer dat ze het debat vandaag niet inhoudelijk wilden voeren, dan hadden ze gezien dat we open staan voor voorstellen vanuit de oppositie, daar zitten goede dingen tussen', zegt De Caluwé.

'Brede consensus'

Hij heeft nu de opdracht gekregen om een basistekst op te maken waarvoor een meerderheid kan bestaan, op basis van alle voorstellen, een breed gedragen consensus met andere woorden. 'Dit is dus een tekst op basis waarvan we in de commissie in debat zullen gaan, geen te nemen of te laten tekst.'

De N-VA laat weten dat het, wat hen betreft, de laatste kans is voor de meerderheid en dat er echt ruimte moet zijn voor een eerlijk debat. Merckx vindt de aanbevelingen voorlopig maar een maat voor niets. Vlaams Belang ziet alvast geen heil meer in een verdere deelname aan de commissie en slaat de deur dicht. Commissieleden Pas en Dominiek Sneppe zullen een eigen alternatief rapport voorstellen.

'We hebben een jaar lang meerderheid en oppositie samengewerkt in deze commissie. Ik zou het bijzonder betreuren als men er nu aan de eindmeet een spel meerderheid-oppositie van maakt. Deze crisis, en vooral de slachtoffers, verdienen beter', reageert De Caluwé.

Voorzitter Robby De Caluwé (Open VLD) sust en werkt aan een brede basistekst, maar Vlaams Belang stapt uit de commissie.De bijzondere covid-commissie is al maanden aan de slag en heeft al tientallen hoorzittingen achter de rug. Sinds enkele weken wordt gewerkt aan een eindrapport met aanbevelingen, die dan groen licht moeten krijgen in de plenaire Kamer. Vrijdag stond een nieuwe vergadering achter gesloten deuren gepland. Tot verbazing van de oppositiepartijen kwamen de Vivaldi-partijen met een eigen voorstel op de proppen. 'Compleet respectloos', vindt Kathleen Depoorter (N-VA), 'minachting van de oppositie', zegt Barbara Pas (Vlaams Belang), terwijl Sofie Merckx (PVDA) het over 'achterkamerpolitiek' heeft. Commissievoorzitter De Caluwé relativeert. 'Uiteraard hebben wij aanbevelingen, ook als meerderheid. Wij willen die integreren met constructieve voorstellen vanuit de oppositie, maar zij bleken daar vandaag weinig oor naar te hebben. Jammer dat ze het debat vandaag niet inhoudelijk wilden voeren, dan hadden ze gezien dat we open staan voor voorstellen vanuit de oppositie, daar zitten goede dingen tussen', zegt De Caluwé. Hij heeft nu de opdracht gekregen om een basistekst op te maken waarvoor een meerderheid kan bestaan, op basis van alle voorstellen, een breed gedragen consensus met andere woorden. 'Dit is dus een tekst op basis waarvan we in de commissie in debat zullen gaan, geen te nemen of te laten tekst.' De N-VA laat weten dat het, wat hen betreft, de laatste kans is voor de meerderheid en dat er echt ruimte moet zijn voor een eerlijk debat. Merckx vindt de aanbevelingen voorlopig maar een maat voor niets. Vlaams Belang ziet alvast geen heil meer in een verdere deelname aan de commissie en slaat de deur dicht. Commissieleden Pas en Dominiek Sneppe zullen een eigen alternatief rapport voorstellen. 'We hebben een jaar lang meerderheid en oppositie samengewerkt in deze commissie. Ik zou het bijzonder betreuren als men er nu aan de eindmeet een spel meerderheid-oppositie van maakt. Deze crisis, en vooral de slachtoffers, verdienen beter', reageert De Caluwé.