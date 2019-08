Een nationaal sociaal en klimaatplan van 3,5 miljard euro. Dat schuift ABVV-voorzitter Robert Vertenueil vrijdag naar voren in Le Soir en op de RTBF. Vertenueil haalt er ook uit naar het cdH en vooral PVDA, die hij onverantwoord gedrag verwijt.

'De mensen willen het vorige beleid niet meer. Ze willen een antwoord op hun problemen'. Volgens de topman van de socialistische vakbond spelen die vooral op sociaal en klimaatvlak. 'De sociale minima optrekken kost 1,2 miljard euro, voor de verhoging van het pensioen tot 1.500 euro netto is 2,2 miljard euro extra nodig. De andere maatregelen, zoals het vrijmaken van de loononderhandelingen, kosten niets'.

Vertenueil roept tegelijkertijd Ecolo op in de regering te stappen. 'Als alle progressieven thuis blijven en weigeren tot een regering toe te treden, blijven alleen nog de anderen over', waarschuwt hij. 'Ik hoop dat de groenen niet dezelfde weg opgaan als het cdH en PVDA. PVDA wint de verkiezingen, maar doet er niets mee. Ze hebben de stemmen van hun kiezers in beslag genomen en een links beleid in de weg gestaan. In het beste geval krijgen we een centrum-links beleid en daarvoor dragen zij de verantwoordelijkheid'.