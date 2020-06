Robert Vertenueil is niet langer nationaal voorzitter van ABVV. Dat is na een bijeenkomst van het federaal bureau van de socialistische vakbond bekendgemaakt. Thierry Bodson, algemeen secretaris van het Waals ABVV, neemt minstens tot september de leiding over, samen met nummer twee Miranda Ulens.

Vertenueil verloor maandag een vertrouwensstemming bij zijn Waalse achterban. Die stemming moest hij ondergaan nadat hij vorige week een onderhoud en een dubbelinterview had gehad met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die meeting vond plaats op de hoofdzetel van de vakbond en na afloop pleitten beiden voor een nieuw sociaal pact. Het gesprek met de liberale voorman viel slecht bij het Waals ABVV.

Na het federaal bureau van de vakbond werd aangekondigd dat Vertenueil zijn mandaat 'ter beschikking had gesteld' en werd vervangen. De vervanging door Bodson geldt tot mid-september, wanneer een nieuwe voorzitter wordt aangesteld.

Thierry Bodson heeft een meer links profiel dan Vertenueil.

De timing van de wissel is opmerkelijk. In november zijn er sociale verkiezingen en er is de zware economische impact van de coronacrisis.

