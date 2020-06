De top van de socialistische vakbond ABVV zit sinds 10.00 uur bijeen op het hoofdkwartier in de Brusselse Hoogstraat. Er vindt overleg plaats over de positie van voorzitter Robert Vertenueil.

Robert Vertenueil verloor maandag een vertrouwensstemming bij de Waalse achterban. Die stemming moest hij ondergaan nadat hij vorige week een onderhoud en een dubbelinterview had gehad met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die meeting vond plaats op de hoofdzetel van de vakbond en na afloop pleitten beiden voor een nieuw sociaal pact. Het gesprek met de liberale voorman viel echter slecht bij het Waals ABVV.

Het federaal bureau van de socialistische vakbond moet nu beslissen over het lot van de voorzitter. Bij hun aankomst aan de ABVV-kantoren, legde geen van de vakbondstoppers een verklaring af. De kans lijkt groot dat Vertenueil een stap opzij moet zetten en ontslag zal nemen of krijgen. De timing van de interne twist is opmerkelijk. In november zijn er sociale verkiezingen en er is de zware economische impact van de coronacrisis.

Er wordt in de pers gespeculeerd over de opvolger van Vertenueil. De naam van Thierry Bodson valt. Hij is momenteel voorzitter van de Waalse vleugel van het ABVV en heeft een meer links profiel dan Vertenueil.

