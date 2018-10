ABVV over actiedag pensioenen: 'Regeringsbeleid heeft geen legitimiteit'

'Deze actie dient om mensen te sensibiliseren, te mobiliseren en te informeren', zegt Estelle Ceulemans, algemeen secretaris van ABVV-Brussel. 'We willen de regering en de parlementsleden duidelijk maken dat de mensen niet akkoord gaan met het huidige beleid, dat geen legitimiteit heeft.' De vakbonden verzetten zich onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. 'Werken tot 67 jaar is onhaalbaar', luidt het.

De plannen die de regering heeft voor mensen met een zwaar beroep, baren hen ook zorgen. 'Ongeacht de zwaarte van het beroep, voorziet men een aanzienlijke daling van het pensioenbedrag indien men vóór de wettelijke pensioenleeftijd stopt met werken. Het verlies kan oplopen tot 353 euro per maand voor de hoogste pensioenen.'

In de loop van de ochtend trekt een delegatie jongeren van de drie bonden naar premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke om de eisenbundel te overhandigen. 'Jongeren, werknemers en gepensioneerden zeggen samen dat ze niet akkoord gaan met het beleid. Voor de jongeren moet de prioriteit liggen bij het creëren van échte, goede jobs', zegt Ceulemans. Ook de uiterst linkse partij PVDA is aanwezig nabij het Centraal Station.

De partij zette een tent op en deelt er folders uit. De bonden trokken al herhaaldelijk de straat op om te klagen over het pensioenbeleid. Heeft een zoveelste betoging nog zin? 'Ja, want het werkt', vindt Ceulemans. 'Minister Daniël Bacquelaine (van Pensioenen, red.) heeft bijvoorbeeld zijn plannen voor het pensioen met punten al ingetrokken. We doen dit niet om de mensen te pesten.'