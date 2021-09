De socialistische vakbond ABVV houdt een nationale betoging. De vakbond wil daarmee druk zetten op de regering voor een aanpassing van de loonnormwet, die volgens haar te strikt is en vrij loonoverleg in de weg staat. Ook de Franstalige christelijke bediendebond voert actie.

Volgens de socialistische vakbond liepen na de middag 15.000 mensen mee in de betoging. De politie heeft het over een 7.000-tal betogers.

Signaal

Volgens algemeen secretaris Miranda Ulens wil de socialistische vakbond met de eerste post-coronabetoging een signaal geven en aan de alarmbel trekken.

'We willen waarschuwen dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen om rond te komen. Terwijl de winsten van de bedrijven in 20 jaar tijd met 200 procent zijn gestegen, zijn de lonen in die periode maar met 100 procent gestegen', aldus Ulens.

Voor de vakbond is de betoging niet gericht tegen de regering, waar ook de socialistische partijen deel van uitmaken. 'Dit is een betoging tegen het feit dat men denkt dat werknemers ondergeschikt zijn aan het economisch belang', aldus nog de topvrouw van het ABVV.

Loonnormwet

De wet van 1996, de zogenaamde loonnormwet, verhindert volgens het ABVV na de wijzigingen door de toenmalige regering-Michel in 2017 onderhandelingen over een eerlijke verloning.

De regering besliste eerder dit jaar dat de lonen over de periode 2021-2022 met maximaal 0,4 procent mogen stijgen bovenop de index. Bedrijven die tijdens de crisis goede resultaten behaalden, kunnen wel nog een eenmalige coronapremie uitkeren van maximaal 500 euro.

De socialistische vakbond wil dat de loonnormwet aangepast wordt 'aan de realiteit van de werkvloer'. 'Wij willen geen herhaling van het IPA 21-22 waarin er maar een loonmarge werd gegeven van 0,4 procent omdat de loonnormwet 'nu eenmaal zo in elkaar zit' en bovendien door de vorige regering strenger werd gemaakt.

'Het verdedigen van een goede koopkracht is en blijft een van onze prioriteiten. Vandaar ook dat het ABVV deze betoging nu houdt en niet langer wacht op wetgevende initiatieven die er uiteindelijk toch niet zullen komen.'

Voka: 'Niet ernstig'

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft 'geen begrip' voor de vakbondsacties. 'In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actievoeren is dan ook buiten proportie en ondermijnt elke vorm van sociaal overleg', meldt de werkgeversorganisatie in een reactie.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, noemt de acties 'niet ernstig'. 'De loonstijging voor de komende periode zal zo goed als zeker meer bedragen dan de afgesproken 3,2 procent. We moeten net opletten dat de lonen niet verder dreigen te ontsporen. De energie- en grondstoffenprijzen stijgen verder door en kunnen onze lonen in een te vermijden opwaartse spiraal brengen. Het herstel na corona is nog broos.'

Hans Maertens

Andere vakbonden

De andere bonden nemen niet deel aan de nationale betoging. De nationale leiding van de christelijke vakbond ACV wil het de komende maanden vooral bij politieke druk houden, maar de Franstalige christelijke bediendebond liet vorige week weten op vrijdag toch acties te plannen op de bedrijfsvloeren.

De liberale vakbond ACLVB laat weten de komende periode vooral in te zetten op sensibilisering en eveneens op het zetten van voldoende politieke druk. De ACLVB had tijdens de coronaperiode naar eigen zeggen gesprekken met een aantal politieke partijen maar nog niet met de liberale partijen MR en Open VLD.

'Omdat beide partijen toch wel de meest remmende factor zijn binnen de regering voor een tijdige wijziging van de loonwet', zal de liberale vakbond vrijdagmorgen met een beperkte delegatie een korte mediatieke actie houden aan de hoofdzetel van MR en Open VLD.

Hinder

De betoging van het ABVV begon om 11 uur aan het station Brussel-Noord en gaat via Kruidtuin, Pacheco, Centraal-Station, Cellebroers en Lemonnier naar het Brusselse Zuidstation. Daar volgen toespraken door voorzitter Thierry Bodson en algemeen secretaris Miranda Ulens.

Tijdens de betoging geldt er een mondmaskerplicht.

De betoging veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo legt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn een alternatieve dienstregeling in, waarbij globaal zowat 60 procent van de ritten gereden zouden worden.

De continuïteit van de dienstverlening bewijst vandaag zijn nut, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). 'Vandaag was het de eerste staking waarbij er continuïteit van de dienstverlening was. Met 60 procent van de bussen van De Lijn die rijden, hebben we tijdens deze staking de reiziger niet in de kou laten staan.'

