Absolute meerderheid voor Jean-Marie Dedecker in Middelkerke: 'Hoogtepunt in mijn carrière'

'Dit is een absolute 'strike', om het in bowlingtermen te zeggen. Hier had ik nooit van durven dromen', aldus Dedecker in een eerste reactie. 'Het is een hoogtepunt in mijn carrière.'

Lijst Dedecker haalde in de kustgemeente 44,3% van de stemmen. Dedecker weghouden van de burgemeesterssjerp lijkt dus uitgesloten. Vooraf waren er geruchten van een voorakkoord. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) nam daarom zelfs niet deel aan het laatste lijsttrekkersdebat. 'Maar er is blijkbaar geen voorakkoord nodig. Er was er ook geen. Ik ben uiteraard tevreden dat de huidige coalitie gebroken wordt. Dit is een afstraffing', zegt Dedecker.

Volgens Dedecker is er ook een aanwijsbare reden. 'Het casinodossier heeft zeker meegespeeld. De reportage van Pano heeft alles doen kantelen', aldus de frontman van LDD. Dedecker groef in het dossier en klaagde onder meer belangenvermenging aan. Het kwam zelfs tot een gerechtelijk onderzoek en de gunning van het project moest enkele keren worden overgedaan.

Wat doet de Dedecker in 2019?

Voor Jean-Marie Dedecker wordt het zijn eerste uitvoerend mandaat sinds hij in de politiek ging, ondertussen meer dan twintig jaar geleden. 'Het is de eerste keer dat ik echt macht krijg, en de kans om iets te veranderen', zei Dedecker, die zijn politieke carrière altijd in de oppositie zat.

De uitslag in Middelkerke kan belangrijk zijn met het oog op de Vlaamse en federale verkiezingen van volgend jaar. Dedecker is in West-Vlaanderen nog altijd populair, en mocht hij opkomen dan zou hij aanspraak kunnen maken op een pak rechtse stemmen. Dat zou vooral de N-VA pijn kunnen doen, en mogelijk wil de partij dat vermijden door hem te steunen in de coalitie in Middelkerke.

Een andere optie die ook hier en daar gefluisterd wordt, is een overstap naar N-VA. Dedecker is een goeie vriend van staatssecretarisTheo Francken, en vorig jaar werd ook de strijdbijl begraven met Bart De Wever. De vraag is of de West-Vlaamse kopstukken van de partij zoals Geert Bourgeois en Sander Loones Dedecker graag zien komen, na zijn vorige tumultueuze passage bij de Vlaams-nationalisten.

Dedecker zelf heeft de geruchten altijd ontkend. 'Ik heb geen lidkaart van de N-VA en wil er ook geen hebben', schreef hij eind vorig jaar nog in een column.