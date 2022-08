Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in België wordt zwaar onderschat in de officiële statistieken. Dat blijkt woensdag uit een studie van Vias Institute op basis van ziekenhuisgegevens voor de periode 2005 tot en met 2019. Voor elke zwaargewonde die in 2019 officieel in de politiestatistieken werd opgenomen, waren er vier personen die in het ziekenhuis belandden.

Bij fietsers, jonge weggebruikers en senioren ligt dat cijfer nog hoger. Bij fietsers gaat het om een onderrapportering met een factor zeven: dat wil zeggen dat voor elk officieel geregistreerd zwaargewond slachtoffer er zeven in de ziekenhuizen belanden. Dat wordt verklaard door de hoge mate van ongevallen zonder tegenpartij (minstens 50 procent) en een onderschatting van de verwondingen op het moment van het ongeval. ‘In de officiële statistieken wordt dus maar een fractie van de verkeersonveiligheid in kaart gebracht. We zien dus maar het topje van de ijsberg’, zegt Karin Genoe, CEO van Vias Institute.

Vias Institute nam ook de ziekenhuiscijfers onder de loep om te kijken wie de patiënten zijn die zwaargewond in het ziekenhuis belanden. Daaruit blijkt dat meer dan vier op de tien zwaargewonden fietsers zijn. Terwijl het aantal zwaargewonden bij de andere types weggebruikers afneemt, neemt het aandeel van de fietsers nog toe. In 2019 was 43 procent van de zwaargewonden een fietser, in 2005 was dat maar 27 procent.