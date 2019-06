Het gemiddelde aantal werkzoekende schoolverlaters daalt voor het vijfde jaar op rij, van 13 procent in 2013 naar 8,9 procent in 2018. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Volgens de dienst weerspiegelt de daling het economisch herstel na de eurocrisis.

De VDAB ging voor het rapport na hoeveel jongeren, die in 2017 de school verlieten, op 30 juni 2018 als werkzoekend ingeschreven zijn bij VDAB. Uit het schoolverlatersrapport blijkt dat in 2017 72.776 Vlaamse jongeren de schoolbanken verlieten. Een jaar later zijn 6.483 van hen op zoek naar werk. Dat is goed voor 8,9 procent.

'De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt voor een verdere daling van het percentage werkzoekenden', klinkt het bij de VDAB. Voor wie een diploma in het hoger onderwijs behaald heeft, loopt de aansluiting heel vlot. Zowel bij de masters (MAS) als de professionele bachelors (PBA) ligt het percentage werkzoekenden onder de 4 procent.

De academische bachelors (ABA) hinken achterop met 7,3 procent. 'Deze schoolverlaters missen de vervolmaking die de masterjaren bieden', zegt de VDAB.

In het secundair onderwijs biedt het TSO3 de beste aansluiting. Het KSO3 is de hekkensluiter met een percentage van 13,5 procent. Het percentage van de Leertijd sluit nauw aan bij het percentage van de schoolverlaters uit het secundair onderwijs. 'Hierbij spelen de positieve effecten van het 'leren op de werkvloer' duidelijk een rol', zo luidt het.

Schoolverlaters die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen hebben het bijzonder moeilijk. 'Zelfs op de kansrijke arbeidsmarkt van 2018 is het niet verstandig om zonder enige schoolse bagage je loopbaan te starten. Jongeren die de school verlaten met maximum SO1 zijn het slechtst af, 4 op 10 is werkzoekend na een jaar.'