Aantal vluchten van Ryanair afgelast door staking

Door een staking van de piloten van Ryanair zijn dit weekend een aantal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij geannuleerd.

an en naar Zaventem zijn zaterdag tot dusver vijf vertrekken en vijf aankomsten op de luchthaven van Zaventem afgelast op een totaal van zestien vertrekken en zestien aankomsten, deelde Brussels Airport donderdag mee. Het gaat om vluchten met een Belgische bemanning. De andere vluchten vertrekken met een bemanning uit landen waar niet gestaakt wordt, preciseerde woordvoerster Nathalie Pierard van de luchthaven. Brussels Airport verwacht dezelfde situatie voor zondag. De situatie kan nog veranderen. Vanaf Charleroi zijn veel vluchten geannuleerd, zo is donderdag van vakbondsafgevaardigde Didier Lebbe (CNE) vernomen.

De redenen van de staking van dit weekend zijn volgens hem dezelfde als die van de actie van eind juni. De piloten voelen zich miskend en verwachten een loonsverhoging na een inlevering van 20 procent tijdens de coronacrisis. ‘Ryanair zegt dat de activiteit op 115 procent ligt ten opzichte van het niveau van 2019, niets verhindert dus een herwaardering van de lonen’, zei Lebbe aan Belga.

De Ierse luchtvaartmaatschappij tekende donderdag akkoorden over loonsverhoging met de Franse en Spaanse piloten. ‘Daarin is sprake van een terugkeer naar de lonen van 2020 in 2027″, hekelde Lebbe. “Ik weet niet waarom ze dit ondertekend hebben, maar het is uitgesloten dat gelijkaardige akkoorden in België worden ondertekend.’ In België nam de directie van Ryanair geen contact met de vakbonden van de piloten om over de lonen te onderhandelen, voegde de vakbondsafgevaardigde eraan toe.