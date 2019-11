Ondanks recente verbeteringen zal het aantal verkeersdoden in Wallonië dit jaar toenemen. Toch zien experts positieve evoluties.

Toen de regering-Borsus in 2017 aantrad, sprak minister-president Willy Borsus de ambitie uit het aantal Waalse verkeersdoden per jaar onder de 200 te krijgen. Ter vergelijking: vorig jaar vielen er in totaal 273 slachtoffers. Dat is nauwelijks minder dan de 310 doden in het veel dichter bevolkte en drukkere Vlaanderen. Maar dit jaar neemt het aantal doden in Wallonië opnieuw toe. Volgens Pierre-Laurent Fassin van het Waals agentschap voor Verkeersveiligheid (AWSR) staat de teller voorlopig op 'ongeveer ...