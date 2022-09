Aantal vergunningen voor windturbines bijna verdubbeld

In de eerste zeven maanden van dit jaar gaf de Vlaamse regering bijna dubbel zoveel vergunningen voor windturbines als een jaar eerder.

Dat schrijft De Tijd. Daarbovenop wordt het vergunningsproces vanaf vandaag ingekort met zes tot negen maanden.

Tussen januari en half juli vergunde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor 93,5 megawatt (MW) aan windmolens op land. Dat is bijna dubbel zoveel als de 49 MW vermogen die in dezelfde periode vorig jaar een vergunning kreeg. Vorig jaar bleek een grand cru voor windmolens op land, die een Vlaamse bevoegdheid zijn. In totaal werden voor 150 MW windmolens gebouwd, een verdubbeling tegenover 2020.

‘Onze jaarlijkse doelstelling werd vorig jaar ruimschoots overschreden, wat een goede zaak is voor onze energiebevoorrading. Nu zien we ook een stijging van de positieve beslissingen over omgevingsvergunningen’, zegt Demir. De verwachting is dat die evolutie de komende jaren doorzet.