België hoopt morgen tweemaal met twee toestellen mensen te kunnen evacueren uit Afghanistan. 344 Belgen, 222 Afghanen en nog enkele Nederlanders en Luxemburgers staan op de lijst.

De situatie op het terrein blijft erg moeilijk met informatie die van uur tot uur evolueert en soms zelfs tegenstrijdig is. In Kaboel heeft de taliban controleposten opgericht en een avondklok uitgevaardigd. Dat maakt het moeilijk om de luchthaven te bereiken - zeker voor wie geen Belgische identiteitskaart bezit. Het is niet momenteel niet de bedoeling van de Belgische militairen om mensen naar de luchthaven te begeleiden zoals Frankrijk dat donderdag onverwachts wel deed.

Het aantal mensen dat zich intussen heeft aangemeld bij ambassade om te evacueren blijft toenemen. Op dit moment zijn dat 580 mensen. Het gaat om 344 Belgen, 222 Afghanen (familieleden van de Belgen of mensen die een beschermingsstatuut krijgen) en nog een klein aantal familieleden van Belgen met onder meer een Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit.

Wie een signaal krijgt van Buitenlandse Zaken om naar de luchthaven te komen, mag enkel handbagage en eten en drinken voor 48 uur meenemen. Correcte identificatie is noodzakelijk om toegang te krijgen tot luchthaven en de vliegtuigen. De regering wil momenteel geen cijfer plakken op het aantal mensen dat het ofwel via evacuatie ofwel via hervestiging uit Afghanistan naar België kan komen.

Volgens de huidige stand van zaken heeft België morgen vier tijdsloten om met de twee C130-toestellen op de luchthaven van Kaboel te mogen landen. De twee vliegtuigen kunnen dus elks tweemaal landen om vervolgens de passagiers in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad aan grond te zetten.

Zeker is wegens de volatiele situatie ter plaatse echter niets. Defensie wil vooral garanderen dat het een maximaal aantal mensen kan evacueren. Voor militairen bedraagt die capaciteit 60 plaatsen, maar die zal wat worden verhoogd. Wanneer er te weinig mensen kunnen worden geëvacueerd eenmaal de vliegtuigen zijn geland en een half uur de tijd hebben om opnieuw op te stijgen, dan kunnen eventueel mensen meegenomen worden die andere landen op hun lijsten hebben staan.

Bedoeling is dat de passagiers die morgen in Islamabad aankomen vervolgens met het A400M naar België zullen worden vervoerd. Of die A400M vervolgens nog eens terugkeert naar Islamabad, is nog onzeker en zal afhangen van het aantal mensen dat na de operatie van morgen nog kan worden geëvacueerd. Voor de zekerheid probeert Buitenlandse Zaken een chartervlucht te regelen waarmee eventuele bijkomende geëvacueerde personen in België geraken.

Van de mensen met een Belgische nationaliteit en hun kerngezin verwacht Asiel en Migratie dat ze een eigen woonst hebben voor verblijf in ons land. Wie er in het verleden voor Defensie heeft gewerkt, zal ook door Defensie worden opgevangen. De anderen krijgen opvang en begeleiding via Dienst Vreemdelingenzaken en worden in een traject ingeschreven om al dan niet een verblijfsstatus in België te krijgen.

Intussen is gebleken dat er op de Nederlandse vlucht van gisteren zeven Belgen en vijftien Afghanen zitten. Niet iedereen had Belgische nationaliteit of verblijfskaart voor België. Het zijn de Nederlandse instanties die de verdere identificatie van de personen in kwestie verantwoordelijk zijn.

De situatie op het terrein blijft erg moeilijk met informatie die van uur tot uur evolueert en soms zelfs tegenstrijdig is. In Kaboel heeft de taliban controleposten opgericht en een avondklok uitgevaardigd. Dat maakt het moeilijk om de luchthaven te bereiken - zeker voor wie geen Belgische identiteitskaart bezit. Het is niet momenteel niet de bedoeling van de Belgische militairen om mensen naar de luchthaven te begeleiden zoals Frankrijk dat donderdag onverwachts wel deed. Het aantal mensen dat zich intussen heeft aangemeld bij ambassade om te evacueren blijft toenemen. Op dit moment zijn dat 580 mensen. Het gaat om 344 Belgen, 222 Afghanen (familieleden van de Belgen of mensen die een beschermingsstatuut krijgen) en nog een klein aantal familieleden van Belgen met onder meer een Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit. Wie een signaal krijgt van Buitenlandse Zaken om naar de luchthaven te komen, mag enkel handbagage en eten en drinken voor 48 uur meenemen. Correcte identificatie is noodzakelijk om toegang te krijgen tot luchthaven en de vliegtuigen. De regering wil momenteel geen cijfer plakken op het aantal mensen dat het ofwel via evacuatie ofwel via hervestiging uit Afghanistan naar België kan komen.Volgens de huidige stand van zaken heeft België morgen vier tijdsloten om met de twee C130-toestellen op de luchthaven van Kaboel te mogen landen. De twee vliegtuigen kunnen dus elks tweemaal landen om vervolgens de passagiers in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad aan grond te zetten. Zeker is wegens de volatiele situatie ter plaatse echter niets. Defensie wil vooral garanderen dat het een maximaal aantal mensen kan evacueren. Voor militairen bedraagt die capaciteit 60 plaatsen, maar die zal wat worden verhoogd. Wanneer er te weinig mensen kunnen worden geëvacueerd eenmaal de vliegtuigen zijn geland en een half uur de tijd hebben om opnieuw op te stijgen, dan kunnen eventueel mensen meegenomen worden die andere landen op hun lijsten hebben staan. Bedoeling is dat de passagiers die morgen in Islamabad aankomen vervolgens met het A400M naar België zullen worden vervoerd. Of die A400M vervolgens nog eens terugkeert naar Islamabad, is nog onzeker en zal afhangen van het aantal mensen dat na de operatie van morgen nog kan worden geëvacueerd. Voor de zekerheid probeert Buitenlandse Zaken een chartervlucht te regelen waarmee eventuele bijkomende geëvacueerde personen in België geraken. Van de mensen met een Belgische nationaliteit en hun kerngezin verwacht Asiel en Migratie dat ze een eigen woonst hebben voor verblijf in ons land. Wie er in het verleden voor Defensie heeft gewerkt, zal ook door Defensie worden opgevangen. De anderen krijgen opvang en begeleiding via Dienst Vreemdelingenzaken en worden in een traject ingeschreven om al dan niet een verblijfsstatus in België te krijgen. Intussen is gebleken dat er op de Nederlandse vlucht van gisteren zeven Belgen en vijftien Afghanen zitten. Niet iedereen had Belgische nationaliteit of verblijfskaart voor België. Het zijn de Nederlandse instanties die de verdere identificatie van de personen in kwestie verantwoordelijk zijn.