Aantal meldingen van agressie tegen VDAB-personeel neemt toe

Sinds 2018 is het aantal meldingen van agressie door werkzoekenden tegen VDAB-personeel toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

In 2018 waren er 132 meldingen van agressie. Dat aantal steeg in 2021 naar 208 meldingen. Bijna de helft van de agressie was telefonisch of schriftelijk. In de eerste helft van 2022 zijn er nu al 83 meldingen geregistreerd. In acht gevallen was een tussenkomst van de politiediensten nodig. Geen van de VDAB-klanten zijn echter geschorst van verdere dienstverlening.

In zijn antwoord laat minister Brouns weten dat de VDAB dit jaar inzet op een betere werking in geval van agressie. Zo werkt men onder meer aan een dadergerichte aanpak waarin de confrontatie met de dader wordt aangegaan, worden er meer alarmbellen geïnstalleerd op agressiegevoelige plaatsen en wordt de interventieploeg intensiever en optimaler getraind.