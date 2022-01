Het aantal leerlingen dat ingeschreven is voor een duale opleiding is dit schooljaar opnieuw met een vijfde toegenomen. Volgens cijfers van de bevoegde Vlaamse ministers Hilde Crevits en Ben Weyts gaat het nu al om 2.338 leerlingen, terwijl nog eens 268 leerlingen in de aanloopfase naar dat duaal leren zitten.

Bij duaal leren verwerft een leerling zowel vaardigheden op de werkvloer als op de schoolbanken. Het systeem ging op 1 september 2019 van start. Toen ging het nog om ruim 1.700 leerlingen. Het aantal richtingen is in die tijd geëvolueerd van zeven naar 251 richtingen: 129 in het gewoon secundair onderwijs en 122 in het buitengewoon secundair onderwijs. De provincie Antwerpen telt de meeste leerlingen in een duale opleiding.

