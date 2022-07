Aantal voetgangers dat sterft in bebouwde kom verdubbeld: Vooruit wil dat 30 per uur de norm wordt

In 2021 kwamen 32 voetgangers om het leven in de bebouwde kom. Dat is het dubbele van 2018 toen 16 voetgangers stierven. ‘Maak van 30 kilometer per uur de norm en van 50 kilometer per uur de uitzondering’, zegt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) in De Zondag.

Annick Lambrecht vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). In 2018 kwamen 16 voetgangers om het leven, vorig jaar waren dat er 32. De meeste slachtoffers vielen in Antwerpen. Daar kwamen vorig jaar 10 voetgangers om het leven in de bebouwde kom. In West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant vielen telkens 7 doden, in Oost-Vlaanderen kwam één voetganger om het leven.

In 2021 vielen 22 dodelijke slachtoffers in straten waar auto’s 50 kilometer per uur kunnen rijden. Er vielen 9 doden in een zone 30 en één dode op een plek waar 70 kilometer per uur mag gereden worden.

‘Deze cijfers zijn enorm onrustwekkend’, zegt Lambrecht. ‘Veilig met je kinderen te voet naar school gaan, moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Ik pleit al langer voor het verlagen van de algemene snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. In straten waar brede fietspaden zijn, kan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur blijven bestaan. Nu is 50 de norm en 30 de uitzondering. Mijn partij vraagt om dit principe om te keren: 30 kilometer per uur wordt de regel, 50 kilometer per uur waar het veilig kan. Wetenschappelijke studies tonen ook aan dat je overlevingskansen bij een ongeval aan 30 kilometer per uur 90 procent bedragen, terwijl dat bij 50 kilometer per uur slechts 15 procent is. In mijn eigen thuisstad Brugge is bijna de gehele bebouwde kom zone 30. Het aantal verkeersongevallen is daar sindsdien spectaculair gedaald.’

Dat doet, zegt ze, niet alleen het aantal doden dalen, maar ook het aantal zwaargewonden.

‘Ik laat dit niet los, want 32 verongelukte voetgangers, dat is verschrikkelijk.’