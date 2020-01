Het aantal dienstenchequebedrijven in België is in de periode van 2015 tot 2019 met 34 procent gedaald. Er waren er vorig jaar nog 1.282. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Tom Ongena (Open VLD).

De cijfers variëren sterk naargelang het gewest. Zo daalde het aantal bedrijven in Wallonië en Brussel met 51 procent, terwijl dit in Vlaanderen 16 procent was.

In dezelfde periode ging het aantal faillissementen van dienstenchequebedrijven wel in dalende lijn. In 2016 ging het nog om 28 ondernemingen per jaar, in 2017 om 22, in 2018 om 13 en in 2019 om 7. Zowel de grootste als de kleinste ondernemingen hebben de grootste kans om winstgevend te zijn, terwijl dit bij bedrijven van gemiddelde omvang minder het geval is.

'De werknemers in de sector vragen een loonsverhoging van 1,1%. Dat is hen zeker gegund, want deze mensen leveren prima werk', zegt Ongena. 'Maar we mogen niet blind zijn voor de moeilijke situatie die sommige dienstenchequebedrijven kennen. De winstmarges zijn zeer klein geworden, wat het risico op faillissementen groter maakt. En dat zou - naast de meer dan 750.000 Vlamingen die vandaag een beroep doen op poets- en andere hulp - ook slecht nieuws zijn voor de werknemers zelf.'

