Aantal coronabesmettingen daalt fors

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft fors dalen en er liggen ook steeds minder mensen in het ziekenhuis met covid-19. Er sterven nu dagelijks minder dan tien coronapatiënten. Dat blijkt dinsdag uit een nieuwe update van Sciensano.

Tussen 30 juli en 5 augustus werden dagelijks gemiddeld 2.900 besmettingen vastgesteld, een daling met 27 procent op weekbasis. In diezelfde periode werden er dagelijks gemiddeld 11.359 testen uitgevoerd. De positiviteitsratio daalde naar 28,2 procent. Het reproductiegetal, dat aangeeft in welke mate de pandemie zich verspreidt, ligt op 0,86.

Het aantal sterfgevallen nam tussen 30 juli en 5 augustus met 32 procent af naar dagelijks 9,6. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land nu al 32.329 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting overleden.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat eveneens in dalende lijn. Tussen 2 en 8 augustus werden dagelijks nog gemiddeld 106,7 personen met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, een afname met 17 procent. Momenteel liggen 1.640 mensen in het ziekenhuis (-14 procent), van wie er 124 intensieve verzorging nodig hebben (+2 procent).